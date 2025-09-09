Arheologii au descoperit o vilă romană transformată în baptisteriu creștin la Antandros

Arheologii care lucrează în orașul antic Antandros, din districtul Edremit (provincia Balıkesir, Turcia), au scos la iveală o încăpere de vilă romană transformată ulterior în baptisteriu creștin, descoperire care va aduce noi informații despre istoria creștinismului în regiune.

Săpăturile de lungă durată au început în 2001, iar structura a fost identificată în 2024, într-o nouă zonă de lucru.

De la vilă romană la baptisteriu

Profesorul Gürcan Polat, arheolog la Universitatea Ege și director al șantierului de la Antandros, a precizat că încăperea descoperită are aproximativ 7,20 metri pe 5,90 metri, cu podea din marmură și pereți pictați în două straturi de frescă.

În mijloc se află un bazin baptismal de circa 1 metru în diametru, cu trepte de acces atât din est, cât și din vest. „A fost concepută inițial ca o cameră într-o vilă romană, dar a fost transformată ulterior în baptisteriu după ce creștinismul a devenit religie oficială”, a explicat Polat.

Fresce din secolul al V-lea

Pereții au fost repictați la mijlocul secolului al V-lea și prezintă culori încă vii, cu motive vegetale și compoziții în panouri. Echipa îndepărtează cu atenție depunerile de calcar natural pentru a scoate la lumină detaliile.

Arheologii au descoperit și nișe, precum și un monogram creștin incizat în mortarul unui perete, pe care îl documentează pentru a reconstitui planul complet al încăperii.

Contextul noilor săpături

Polat a explicat că, deși lucrările anterioare erau limitate de terenuri private, sezonul 2024 a permis deschiderea unei noi sectoare de cercetare. O altă vilă, situată la circa 30 de metri sud-est de o vilă romană cunoscută anterior, este datată în jurul anului 300 d.Hr.

El a mulțumit Ministerului Culturii și Turismului, prin programul „Heritage for the Future”, precum și municipalităților Balıkesir și Edremit pentru sprijinul financiar oferit în acest an.

Foto credit: Emrah Elmas / BALIKESİR-İHA