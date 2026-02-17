Banii ne vorbesc: Muzeul Băncii Naționale a României invită publicul să descopere istoria leului românesc

Muzeul Băncii Naționale a României organizează în perioada 10 februarie – 6 mai o expoziție temporară cu tema „Banii ne vorbesc – o istorie a leului de la metal la polimer”.

Proiectul reunește peste 500 de exponate care ilustrează momentele esențiale din istoria leului românesc, de la epoca premodernă și circulația talerilor-lei olandezi în Țările Române până la cele mai recente emisiuni jubiliare de monede și bancnote.

Vizitatorii sunt invitați să descopere etapele istorice premergătoare formării sistemului monetar național, inclusiv eforturile depuse de domnitorul Alexandru Ioan Cuza pentru instituirea unei monede proprii, precum și procesul de dezvoltare a leului în contextul marilor momente ale istoriei naționale.

Printre piesele expuse se regăsesc monede, bancnote, coli de tipar, clișee, machete și matrițe monetare, dar și coli cu separații de culoare sau bancnote imprimate, multe dintre acestea exemplare unicat din patrimoniul muzeului.

Expoziția este realizată în colaborare cu Monetăria Statului și Imprimeria BNR și poate fi vizitată de luni până vineri, de la orele 10:00, 12:00, 14:00 și 16:00, pe bază de programare realizată online pe site-ul Băncii Naționale a României.

Foto credit: Banca Națională a României