Banca Națională a României a lansat o monedă cu tema Istoria aurului

Banca Națională a României (BNR) a lansat în circuitul numismatic la finalul lunii decembrie o monedă de aur cu tema Istoria aurului – Plăcuțele votive de la Germisara.

Pe aversul monedei sunt prezentate detalii ale plăcuțelor votive descoperite la Geoagiu-Băi (Germisara). Alături sunt prezentate valoarea nominală, stema României și anul de emisiune.

Reversul monedei redă un detaliu reprezentând-o pe zeița Diana la vânătoare. De asemenea, cuprinde inscripțiile „Plăcuțele votive de la Germisara” și „Istoria aurului” în arc de cerc.

Valoarea nominală al monedei este de 10 lei. Este confecționată din aur, are un diametru de 13,92 mm și o greutate de 1,224 g.

Tirajul maxim este de 1.000 piese. Prețul de vânzare pentru o monedă este de 1.500 lei (exclusiv TVA).

Lansarea în circuitul numismatic s-a realizat prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

Achiziționarea monedei se realizează pe pagina Băncii Naționale a României prin rezervare online, în limita stocului. Monedele din aur sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent.

Sursa foto: Banca Națională a României