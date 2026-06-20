Banca Națională a României lansează un set numismatic dedicat Expoziției Generale Române din 1906

Banca Națională a României va lansa duminică un set numismatic dedicat Expoziției Generale Române din 1906, la împlinirea a 120 de ani de la inaugurarea evenimentului care a marcat patru decenii de domnie ale Regelui Carol I și 25 de ani de la proclamarea Regatului României.

Noua emisiune numismatică este alcătuită din monedele românești aflate în circulație, cu valorile nominale de 1 ban, 5 bani, 10 bani și 50 de bani, precum și dintr-o medalie din argint, realizată în calitate proof.

Medalie din argint dedicată Expoziției din 1906

Medalia inclusă în set este confecționată din argint, are diametrul de 28 de milimetri și greutatea de 15,5 grame.

Pe avers este reprezentată o imagine de ansamblu a Expoziției Generale Române, alături de inscripțiile „Expoziția generală a României”, „120 de ani” și anul „2026”.

Reversul redă portretul Regelui Carol I și pavilionul Casei Regale din cadrul expoziției. Compoziția este completată de inscripțiile „40 de ani de domnie”, „25 de ani de la proclamarea Regatului României” și anul „1906”.

Tirajul emisiunii

Setul de monetărie este prezentat sub forma unui pliant introdus într-un etui special, fiecare piesă fiind încastrată într-un locaș dedicat.

Tirajul emisiunii este limitat la 1.000 de exemplare, iar prețul de vânzare este de 630 de lei, inclusiv TVA.

Lansarea în circuitul numismatic se realizează prin sucursalele regionale ale Băncii Naționale a României din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

Informații suplimentare privind achiziționarea setului sunt disponibile în secțiunea dedicată activității numismatice de pe site-ul Băncii Naționale a României.

Foto credit: Banca Națională a României