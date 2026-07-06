Băile romane din Dacia sunt prezentate într-o expoziție multimedia la Pompei

O expoziție multimedia dedicată băilor romane din provincia Dacia s-a deschis luni în Parcul Arheologic Pompei din Italia, pentru a prezenta patrimoniul arheologic și cultura termală din perioada romană.

Expoziția, intitulată „Balnea Daciae. Băile romane din Dacia”, este găzduită în secțiunea masculină a Termelor Forumului și poate fi vizitată până în 30 septembrie 2026. Inițiativa este promovată de Ambasada României în Italia, în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a României și Parcul Arheologic Pompei.

Evenimentul face parte din programul Anului Cultural România-Italia 2026 și este organizat cu sprijinul Ministerului Culturii și al Ministerului Afacerilor Externe din România.

Expoziția este curatoriată de arheologul Ovidiu Țentea și prezintă legăturile culturale dintre lumea romană și provincia Dacia, teritoriu care corespunde în mare parte României de astăzi.

Cercetări digitale

Prin materiale multimedia, cercetări arheologice și reconstrucții digitale, expoziția prezintă rolul termelor publice în viața socială a comunităților romane și circulația ideilor și a stilurilor de viață în Imperiul Roman.

Proiectul reunește și rezultate ale cercetărilor desfășurate în cadrul programului Cultech, coordonat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, cu participarea Muzeului Județean Vâlcea și a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova.

Expoziția poate fi vizitată zilnic, între orele 9:00 și 19:00, iar accesul este inclus în biletul de intrare în Parcul Arheologic Pompei.

Foto credit: Facebook / Ovidiu Țentea