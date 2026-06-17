La Baia Mare a fost lansat un proiect pentru valorificarea patrimoniului și identității maramureșene

La Baia Mare a fost lansat marți un proiect pentru valorificarea patrimoniului și identității maramureșene, printr-o dezbatere dedicată specificului celor patru zone etno-folclorice ale județului.

Evenimentul, desfășurat la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din municipiu, face parte din proiectul „Maramureș, Țara celor patru țări”, realizat în colaborare de instituții academice, educaționale, culturale și ecleziale, cu sprijinul autorităților locale și județene.

Arhiereul vicar Timotei Sătmăreanul al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului a susținut prelegerea intitulată „Cele patru țări ale Maramureșului: patrimoniu, tradiție și spiritualitate, o moștenire pentru viitor”. Ierarhul a evidențiat importanța transmiterii valorilor locale către generațiile următoare.

„Au urmat întrebări și răspunsuri în ceea ce privește patrimoniul sacru și identitatea culturală și spirituală a acestei zone atât de minunate, care este Maramureșul. Mesajul principal care a decurs din acest simpozion este moștenirea pe care o lăsăm generațiilor care vor veni după noi”, a declarat Preasfinția Sa pentru Trinitas TV.

Importanța Maramureșului

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a subliniat importanța colaborării dintre instituțiile implicate în proiect și necesitatea realizării unei baze solide pentru cercetările viitoare dedicate regiunii.

„Astăzi facem aici o mare coaliție a tuturor instituțiilor din județul Maramureș. Toți trebuie să participăm cu dragoste pentru Maramureș și să aducem propriile mărturii care pot fi înglobate într-un document ce va sta la baza unor cercetări mai elaborate în viitor”, a spus Gabriel Zetea.

La rândul său, Ioana Lucăcel, director al Gazetei de Maramureș, a arătat unicitatea spațiului maramureșean și rolul identității în definirea unei comunități: „Nu este un simplu județ sau o zonă oarecare a României, ci este o lume aparte, în care singura măsură de timp care contează cu adevărat este veșnicia”.

Viceprimarul municipiului Baia Mare, Ionuț Rareș Pîrvu și primarul municipiului Sighetu Marmației, Vasile Moldovan, au subliniat importanța proiectului pentru consolidarea unității dintre cele patru regiuni istorice ale Maramureșului și pentru transmiterea valorilor locale către tineri.

Prima etapă a proiectului vizează delimitarea geografică a celor patru regiuni ale Maramureșului. În etapele următoare, cercetările se vor concentra asupra tradițiilor, obiceiurilor și modului de viață al comunităților locale. Proiectul se va încheia în apropierea Zilei Maramureșului din 15 august, printr-un eveniment organizat la Muzeul Satului Maramureșean.

Foto credit: Facebook / Episcopia Maramureșului și Sătmarului