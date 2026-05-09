La Penitenciarul Bacău a început un proiect cultural-catehetic dedicat femeilor private de libertate

La Penitenciarul Bacău se desfășoară, în perioada 8 mai–26 iunie 2026, proiectul cultural-catehetic „Femeia și libertatea sufletului”, dedicat femeilor private de libertate.

Desfășurat în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar în Patriarhia Română, proiectul urmărește sprijinirea dezvoltării spirituale și morale a participantelor prin activități centrate pe valorile creștine, pe responsabilitatea personală și pe redescoperirea demnității umane și a libertății interioare.

Activitățile vor aborda teme precum rolul femeii în familie și societate, suferința și reziliența, pocăința și începutul unei vieți noi, precum și prezentarea unor sfinte femei românce recent canonizate de Biserica Ortodoxă Română ca modele de credință, răbdare și jertfelnicie.

Cadru de reflecție

„Activitățile spirituale și educative desfășurate în mediul penitenciar reprezintă un sprijin important în procesul de responsabilizare și dezvoltare personală a persoanelor private de libertate”, a transmis comisar-șef de poliție penitenciară Simona Coșet-Meleșcanu, Directoarea Penitenciarului Bacău.

„Proiectul «Femeia și libertatea sufletului» oferă participantelor un cadru de reflecție, dialog și apropiere de valori morale și spirituale care pot contribui la consolidarea echilibrului interior și la susținerea procesului de reintegrare socială.”

Dialog sincer

„În spațiul detenției, femeia poartă adesea suferințe profunde, multe dintre ele nevăzute: despărțirea de familie, lipsa încrederii în sine, sentimentul vinovăției sau dificultatea unui nou început”, a explicat preotul colaborator extern Pr. Daniel Marari, coordonatorul proiectului.

„Ne dorim să oferim nu doar simple întâlniri catehetice, ci un spațiu de dialog sincer, de reflecție și de apropiere de Dumnezeu. Modelele feminine din spiritualitatea ortodoxă arată că omul poate redescoperi demnitatea, speranța și puterea ridicării sufletești chiar și în cele mai dificile momente ale vieții.”

Proiectul, care constă din șase întâlniri tematice, se desfășoară la capela penitenciarului și în spațiile destinate activităților socio-educative ale penitenciarului.

