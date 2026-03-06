Avertisment la ONU: Incidentele anti-creștine și restricțiile legale cresc în Europa

Incidentele anti-creștine și restricțiile legale care afectează libertatea religioasă sunt în creștere în Europa, au avertizat experți și diplomați în cadrul unui eveniment organizat miercuri la Consiliul Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului de la Geneva.

Evenimentul, intitulat „Alături de creștinii persecutați – Apărarea credinței și a valorilor creștine (Standing with Persecuted Christians – Defending the Faith and Christian Values)”, a reunit diplomați, experți în libertate religioasă și reprezentanți ai societății civile.

Participanții au subliniat că persecuția creștinilor trebuie analizată în contextul mai larg al încălcărilor drepturilor omului. Profesorul Nazila Ghanea, Raportor Special al ONU pentru libertatea religiei, a explicat că victimele persecuției religioase se confruntă adesea cu multiple forme de abuz.

„Creștinii nu sunt și nu ar trebui să fie singuri”, a subliniat profesorul, amintind că principiul demnității umane stă la baza sistemului internațional de protecție a drepturilor omului.

400 de milioane de creștini persecutați

Arhiepiscopul catolic Ettore Balestrero, Observatorul permanent al Sfântului Scaun la ONU și alte organizații internaționale de la Geneva, a evidențiat amploarea globală a persecuției religioase, potrivit agenției Vatican News.

„Aproape 400 de milioane de creștini din întreaga lume se confruntă cu persecuție sau violență, ceea ce îi face cea mai persecutată comunitate religioasă din lume”.

Arhiepiscopul a adăugat că violența împotriva creștinilor continuă să facă victime: „Aproape 5.000 de creștini au fost uciși pentru credința lor în 2025, ceea ce înseamnă o medie de 13 pe zi”.

În același timp, Arhiepiscopul Balestrero a subliniat responsabilitatea statelor de a proteja libertatea religioasă: „Este datoria statului să protejeze libertatea religiei sau a convingerilor, ceea ce include prevenirea încălcării acestui drept de către terți”.

Violențe împotriva creștinilor în Europa

Datele prezentate la eveniment arată că astfel de incidente au loc și în Europa. Potrivit statisticilor citate, în 2024 au fost înregistrate peste 760 de infracțiuni motivate de ură împotriva creștinilor, inclusiv incendieri de biserici, agresiuni fizice sau acte de vandalism.

Reprezentanta Observatorului pentru Intoleranță și Discriminare împotriva Creștinilor în Europa (OIDAC Europe), Anja Tang, a avertizat că numărul incidentelor și al restricțiilor juridice continuă să crească. Au fost menționate cazuri de proceduri judiciare împotriva unor persoane care și-au exprimat public convingerile religioase.

„Mai multe guverne europene au vizat persoane prin proceduri penale pentru simplul fapt că și-au exprimat pașnic convingerile religioase”, a evidențiat reprezentanta OIDAC Europe.

Manifestarea s-a încheiat cu apelul la consolidarea protecției libertății religioase la nivel global: „Protejarea creștinilor persecutați nu privilegiază o comunitate în detrimentul alteia, ci întărește protecția universală a libertății religioase”, a subliniat moderatorul întâlnirii, Zsófia Havasi.

Vezi și:

Foto credit: X / Robert Řehák