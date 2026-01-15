Autoritățile române au sprijinit modernizarea singurului liceu românesc din Cernăuți

Autoritățile române au sprijinit modernizarea Liceului „Alexandru cel Bun”, singurul liceu românesc din Cernăuți, conform Agerpres.

Acțiunea a vizat dotarea cantinei și a sălii de mese din incinta unității de învățământ și reabilitarea spațiului.

Recepția lucrărilor a avut loc miercuri, în prezența doamnei Irina Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuți. Alături s-a aflat și viceguvernatorul regiunii Cernăuți, Roman Greba.

Proiect pentru viitorul elevilor

Ion Ignat, directorul Liceului „Alexandru cel Bun”, a vorbit despre necesitatea realizării acestui proiect și inițiativele pentru dezvoltarea liceului.

„Este un lucru care ne-a creat condiții foarte bune pentru elevii noștri care vor avea posibilitatea să ia masa în condiții moderne. Vrem să mai amenajăm și sala de sport, cu tot cu vestiare, dar și biblioteca”, a declarat directorul liceului pentru Agerpres.

Proiectul a fost realizat printr-o finanțare de acordată de către Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare – RoAid și de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Liceul „Alexandru cel Bun” este una dintre instituțiile de referință ale comunității românești din Ucraina. Instituția de învățământ numără 424 de elevi.

Foto credit: BucPress Cernăuți