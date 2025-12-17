ATOR Onești a lansat un grup de dezbateri ocrotit de Sfântul Ioan Gură de Aur

ATOR Onești a lansat, săptămâna trecută, un grup de dezbateri ocrotit de Sfântul Ioan Gură de Aur.

Activitatea s-a adresat tinerilor care își doresc să învețe arta argumentării și a comunicării în public, dar și să dezvolte o gândire critică și abilitățile unui bun orator.

Invitatul special al întâlnirii a fost părintele Răzvan Popovici, multiplu campion național în acest domeniu. Participanții au fost introduși în noțiunile de bază ale dezbaterii prin exemple practice și tehnici de bază în argumentare.

În încheierea evenimentului, părintele Răzvan Popovici și-a arătat dorința de a contribui la formarea unei echipe de dezbateri.

Inițiativa are ca scop implicarea tinerilor din Onești în activități culturale și educative.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului