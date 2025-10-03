Ateliere despre comunicare și înțelegerea emoțiilor în parohiile din Austria: Omul nu poate trăi sănătos fără relații corecte

Părintele Athanasie Ulea a susținut, în perioada 26–28 septembrie, o serie de ateliere cu tematică la granița dintre duhovnicie și psihologie. Aceste întâlniri s-au desfășurat în mai multe parohii din Austria și au evidențiat comunicarea asertivă și înțelegerea emoțiilor, plecând de la principiul că „Omul nu poate trăi sănătos fără relații corecte”.

Părintele Athanasie a explicat credincioșilor că emoțiile nu sunt doar reacții psihologice, ci indicatori ai păcatului și ai relației noastre cu ceilalți. „Oamenii din jur sunt oglinzi prin care ne putem observa propriile slăbiciuni pentru a lucra la îndepărtarea păcatului, fără a răni pe nimeni”, a subliniat acesta.

De asemenea, părintele a vorbit despre dependențe, evidențiind că acestea apar atunci când relațiile interumane nu funcționează corect: fie dependența de substanțe, comportamente sau persoane, toate sunt forme de raportare greșită, care pot fi vindecate prin relația cu Dumnezeu. Părintele Athanasie a comparat armonia Sfintei Treimi cu nevoia de echilibru în relațiile umane:

„La fel cum Persoanele Sfintei Treimi nu pot exista separat, nici omul nu poate trăi sănătos fără relații corecte între femeie, bărbat și copil”.

Gestionarea emoțiilor

În workshop-ul său, părintele a oferit participanților instrumente practice pentru comunicare nonviolentă, gestionarea emoțiilor și înțelegerea propriilor sentimente, accentuând că acestea sunt „arme cu care Dumnezeu ne ajută să tăiem păcatul din noi și din ceilalți”.

Părintele Athanasie a fost invitat să rostească și un cuvânt de învățătură în Parohia „Sfântul Ștefan” din Viena, unde a subliniat importanța transformării experiențelor personale și profesionale în misiune comunitară și creștere spirituală:

„Traumele și eșecurile pot fi rescrise prin ascultarea de Hristos și viața în Biserică, conducând la o creștere posttraumatică prin urmarea voii Domnului”.

Doctor pentru suflet și trup

Părintele Athanasie Ulea slujește ca preot în Parohia „Buna Vestire” din München. Este de asemenea medic psihiatru și psihoterapeut, fiind absolvent al Facultatea de Medicină din cadrul Universității „Carol Davila” din București. În activitatea sa, îmbină îngrijirea medicală cu sprijinul spiritual, oferind consiliere și tratament pentru trup și suflet comunității pe care o păstorește.

Foto credit: Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord