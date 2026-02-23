O asociație filantropică din Irlanda va sprijini copiii și vârstnicii vulnerabili din Episcopia Hușilor

Asociația Filantropică „Sfântul Nectarie” din Irlanda a demarat vineri o nouă etapă a Programului social „Huși”, dedicat sprijinirii copiilor și persoanelor vârstnice vulnerabile din județul Vaslui.

Ajuns la cea de-a 16-a ediție, demersul reprezintă o formă constantă de solidaritate și cooperare între românii din diaspora și comunitățile din țară.

Acțiunea urmărește prevenirea abandonului școlar, susținerea familiilor cu posibilități materiale reduse și sprijinirea persoanelor în vârstă care se confruntă cu dificultăți sociale.

În edițiile anterioare, campania a contribuit în mod semnificativ la îmbunătățirea condițiilor de viață pentru numeroși copii și vârstnici din mai multe parohii și așezăminte sociale ale Episcopia Hușilor, devenind o expresie concretă a solidarității creștine și a responsabilității comunitare.

Cei care doresc să sprijine proiectul pot obține informații suplimentare și detalii privind modalitățile de implicare prin intermediul datelor de contact puse la dispoziție de organizatori.

