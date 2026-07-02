De ziua ocrotitorului său, Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” organizează numeroase activități cu copiii

În Arhiepiscopia Romanului și Bacăului au început Zilele Ocrotitorului Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”.

Seria de manifestări, ajunsă la a 14-a ediție, se intitulează „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare – făuritor al unui neam și al unei credințe pentru copiii și tinerii din România” și a început cu Vecernia unită cu Litia și Utrenia în cinstea sfântului ocrotitor, oficiată miercuri la Parohia „Sf. M. Mc. Gheorghe” din Hârja, jud. Bacău.

Programul continuă joi cu Sfânta Liturghie a copiilor de pe Valea Oituzului, în cadrul căreia copiii participanți oferă răspunsurile liturgice.

După slujbă, copiii vor lua o gustare, apoi vor participa la o serie de activități formative și recreative:

cateheză cu tema „Personalitatea și opera ctitoricească a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare”

atelier gastronomic intergenerațional alături de vârstnicii rezidenți ai centrului de la Hârja

atelier de pictură pe sticlă și dese

atelier de istorie dedicat României din secolele al XV-lea și al XVI-lea

mini-campionat de fotbal menit să încurajeze spiritul de echipă, fair-play-ul și prietenia între participanți

festivitatea de premiere

masă câmpenească, într-o atmosferă de bucurie și comuniune.

Despre asociație

Asociația „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”, care a aniversat recent două decenii de activitate, își desfășoară activitatea în doisprezece centre sociale, dintre care trei acreditate și licențiate :

Centrul rezidențial pentru îngrijirea persoanelor vârstnice;

Serviciul de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice;

Centrul de zi pentru copii „Sf. Dionisie Exiguul”, acreditate pentru asigurarea îngrijirilor psiho-socio-medicale, de recuperare și de petrecere a timpului liber.

La aceste servicii licențiate se adaugă nouă centre de zi pentru copii și tineri, dezvoltate în parteneriat cu instituțiile de învățământ din zonele limitrofe cu scopul diversificării activităților de petrecere a timpului liber, realizării schimbului intergenerațional și susținerii copiilor din medii defavorizate și cu potențial intelectual.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului