Asociația Nevăzătorilor din Arad a organizat o „Cină pe întuneric” pentru a arăta provocările vieții fără vedere

Asociația Nevăzătorilor din Arad a organizat joi „Cina pe întuneric”, în cadrul căreia participanții au servit masa fără lumină, pentru a experimenta dificultățile cu care se confruntă zilnic persoanele fără vedere și pentru a înțelege mai profund realitatea lor.
Servirea a fost realizată chiar de membrii nevăzători ai Asociației, între care și președintele Florin Atimuț, împreună cu vicepreședintele organizației. Ei au fost gazdele și ghizii participanților.
Invitații au participat și la o discuție deschisă despre provocările persoanelor nevăzătoare: de la orientarea în spațiile publice și accesul la informații, până la barierele de mentalitate și dificultățile de integrare profesională.
Lumina noastră
Evenimentul s-a desfășurat cu sprijinul părintelui Gabriel Cosmin Mariș, de la Parohia Aradul Nou, care a transmis un mesaj de solidaritate și empatie și a subliniat valoarea spirituală a experienței trăite:
„În întunericul acestei cine, mulți dintre noi am simțit nesiguranță, teamă, poate neputință. Dar frații noștri nevăzători trăiesc astfel în fiecare zi — și totuși, prin credință și voință, ei merg înainte cu demnitate și putere.”
Despre membrii Asociației Nevăzătorilor, părintele a spus că „au fost lumina noastră, arătându-ne că Dumnezeu dăruiește fiecărui om daruri și puteri care nu depind de vederea trupească”.
„Să fim lumină unii pentru alții, după cuvântul Domnului: Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor (Matei 5,16)”, a îndemnat părintele.
Asociația Nevăzătorilor din România
Asociația Nevăzătorilor din România este o organizație neguvernamentală cu caracter social-cultural, educativ, sportiv și umanitar care reprezintă interesele nevăzătorilor din România la nivelul întregii țări.
Peste 2.000 de persoane nevăzătoare sunt asistate de cei 800 de membrii ai asociației la nivel național.
Scopurile Filialei Judeţene Arad sunt de a furniza pentru membrii săi servicii sociale, educative şi cultural-sportive, în vederea unei mai bune inserţii sociale a acestora, cât şi pentru creşterea calităţii vieţii persoanelor cu deficienţe de vedere.
Foto credit: Arhiepiscopia Aradului