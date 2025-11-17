Asociația Nevăzătorilor din Arad a organizat o „Cină pe întuneric” pentru a arăta provocările vieții fără vedere

Asociația Nevăzătorilor din Arad a organizat joi „Cina pe întuneric”, în cadrul căreia participanții au servit masa fără lumină, pentru a experimenta dificultățile cu care se confruntă zilnic persoanele fără vedere și pentru a înțelege mai profund realitatea lor.

Servirea a fost realizată chiar de membrii nevăzători ai Asociației, între care și președintele Florin Atimuț, împreună cu vicepreședintele organizației. Ei au fost gazdele și ghizii participanților.

Invitații au participat și la o discuție deschisă despre provocările persoanelor nevăzătoare: de la orientarea în spațiile publice și accesul la informații, până la barierele de mentalitate și dificultățile de integrare profesională.

Lumina noastră

Evenimentul s-a desfășurat cu sprijinul părintelui Gabriel Cosmin Mariș, de la Parohia Aradul Nou, care a transmis un mesaj de solidaritate și empatie și a subliniat valoarea spirituală a experienței trăite:

„În întunericul acestei cine, mulți dintre noi am simțit nesiguranță, teamă, poate neputință. Dar frații noștri nevăzători trăiesc astfel în fiecare zi — și totuși, prin credință și voință, ei merg înainte cu demnitate și putere.”

Despre membrii Asociației Nevăzătorilor, părintele a spus că „au fost lumina noastră, arătându-ne că Dumnezeu dăruiește fiecărui om daruri și puteri care nu depind de vederea trupească”.

„Să fim lumină unii pentru alții, după cuvântul Domnului: Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor (Matei 5,16)”, a îndemnat părintele.

