Asociația Filantropia Ortodoxă Huși a organizat consultații medicale gratuite pentru vârstnicii unui centru social

Asociația „Filantropia Ortodoxă” Huși a organizat sâmbătă consultații medicale gratuite pentru 32 de vârstnici de la Așezământul Social „Sfânta Parascheva” din Berezeni.

Consultațiile au fost oferite de doi medici geriatri de la Iași și au presupus evaluări medicale complexe, adaptate nevoilor persoanelor vârstnice, pentru a identifica din timp eventualele probleme de sănătate.

Acțiunea a fost inițiată de părintele Vladimir Beregoi, consilier eparhial și președintele Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși, care a fost alături de beneficiari și de echipa implicată în organizarea activității.

„A fost o colaborare frumoasă și valoroasă, iar profesionalismul și dăruirea celor doi medici au adus nu doar evaluări medicale, ci și liniște și încredere în sufletele bunicilor”, a spus părintele Vladimir Beregoi.

În cadrul întâlnirii, beneficiarii au participat și la activități recreative și sesiuni de consiliere socială și au primit vizita din partea apropiaților.

Foto credit: Episcopia Hușilor