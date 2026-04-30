Mitropolitul Nicolae a fost alături de românii din Las Vegas la sărbătorirea ocrotitorului spiritual al parohiei

Mitropolitul Nicolae al celor două Americi a fost alături de comunitatea de români din statul Nevada cu ocazia sărbătoririi ocrotitorului spiritual al Parohiei „Sf. Gheorghe” din Las Vegas.

Evenimentul a avut loc în Duminica a treia după Paști, când credincioșii l-au întâmpinat pe mitropolit cu pâine și sare, potrivit tradiției.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat importanța participării la Sfânta Liturghie, arătând că mântuirea se dobândește prin lepădare de sine, rugăciune și dedicare față de Dumnezeu. Mitropolitul celor două Americi i-a îndemnat pe credincioși să fie mai atenți la catehizarea tinerilor și să îi aproprie mai mult de viața Bisericii.

La sărbătoare au fost prezenți și oficiali din statul Nevada, precum și Consulul General al României la Los Angeles, Lucia Sava, care a transmis printr-o postare pe pagina sa de Facebook că a participat la „un moment important pentru comunitatea românească locală”.

Evenimentul s-a încheiat cu masa de hram, oferită de Lia Roberts, președinte al Consiliului Parohial și Consul onorific al României în statul Nevada. Reprezentanții parohiei i-au adresat ierarhului și urări cu prilejul zilei de naștere, mulțumindu-i pentru prezența constantă în mijlocul românilor din diaspora.

Foto credit: Mitropolia celor două Americi