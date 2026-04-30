Patriarhul Antiohiei a fost primit de Sanctitatea Sa Bartolomeu I la Fanar

Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, l-a primit marți pe Patriarhul Ioan al X-lea al Antiohiei la Reședința Patriarhiei Ecumenice din cartierul Fanar din Istanbul.

Vizita are loc în contextul în care Patriarhul Ioan al X-lea a dorit să îi adreseze personal Sanctității Sale urări de Sfintele Paști, în urma unei invitații din partea Patriarhului Bartolomeu I.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Antiohia a fost întâmpinat de clericii Curții Patriarhale, în sunetul clopotelor. După închinarea în Catedrala Patriarhală din Constantinopol, Preafericirea Sa s-a întâlnit cu Patriarhul Ecumenic la Reședința Patriarhală, unde a avut loc o întrevedere oficială.

La discuții au participat, din partea Patriarhiei Ecumenice, Mitropoliții Emanuel de Calcedon și Grigorie de Ankara, precum și membri ai delegației Patriarhiei Antiohiei, între care Mitropolitul Efrem de Alep, Alexandretta și împrejurimi și Episcopul Pavel de Tars, Adana și Alexandretta. După întrevedere, Patriarhul Ecumenic a oferit un dineu în cinstea oaspeților.

Cei doi Întâistătători au mers miercuri la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Balukli, Turcia, unde Patriarhul Antiohiei a săvârșit un Trisaghion la mormântul Patriarhului Ecumenic Dimitrie I și s-a rugat pentru odihna tuturor înaintașilor înhumați.

Totodată, delegația Patriarhiei Antiohiei a vizitat Calcedon, unde s-a închinat în Catedrala „Sfânta Treime” și a fost întâmpinată de cler și credincioși, inclusiv de copii ai comunității care au oferit flori Întâistătătorului Bisericii din Antiohia.

Vizita Patriarhului Ioan al X-lea la Constantinopol se va încheia joi.

Foto credit: Patriarhia Ecumenică / Nikos Papachristou