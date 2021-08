Patriarhul Ierusalimului: Moaștele Sfântului Ioan Iacob Hozevitul sunt mărturia incontestabilă a Învierii

Moaștele Sfântului Ioan Iacob Hozevitul sunt mărturia incontestabilă a Învierii, a spus Patriarhul Ierusalimului săptămâna trecută, când a oficiat slujba Privegherii de toată noaptea la moaștele întregi, de la Mănăstirea Hozeva, ale Sf. Ioan Iacob de la Neamț.

Arhimandritul Constantin, Egumenul Mănăstirii Hozeva, l-a întâmpinat pe Patriarhul Teofil, la care a făcut apel să se roage Bunului Dumnezeu ca, prin mijlocirile Maicii Domnului de la Hozeva și ale Sf. Ioan Iacob Hozevitul, poporul să fie condus „la liman și pe calea pocăinței și a mântuirii”.

Patriarhului i-au fost alături în slujire Mitropolitul Isihie de Kapitolias, Arhiepiscopul Aristarh de Constantina, ieromonahii Hrisogon și Marcel, Arhidiaconul Marc și Ierodiaconul Patrichie.

„Avem în fața ochilor noștri garanția că moștenirea din Împărăția Cerurilor este una nestricăcioasă, nepătată și netrecătoare”, a spus Patriarhul Teofil. „Iar garanția aceasta nu este alta decât moaștele nestricate și bine-mirositoare ale sfântului și de minuni făcătorului nostru părinte Ioan Iacob, noul hozevit, originar din România”.

Trupul Sfântului Părinte Ioan Iacob, devenit nestricăcios și bine-mirositor cu darul Sfântului Duh, este mărturia incontestabilă a Învierii Mântuitorului Iisus Hristos și speranța noastră vie”, a adăugat patriarhul.

„Nu am venit azi aici la sărbătoarea Sfântului Ioan Iacob doar pentru a-l cinsti pe el, am venit mai degrabă pentru a participa la cinstirea pe care i-o dă Dumnezeu, ca sfânt al Său. Am venit pentru a învăța preceptele adevăratei vieți în Hristos de la Sfântul Ioan Iacob Hozevitul și de la mulțimea de sfinți ai Hozevei care l-au precedat.”