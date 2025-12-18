ASCOR Iași a dăruit 500 de ursuleți de pluș copiilor internați la Spitalul „Sfânta Maria”

Voluntarii Asociației Studenților Creștini Ortodocși Români – filiala Iași au dăruit marți 500 de ursuleți copiilor internați la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria”, în cadrul campaniei caritabile „Moș Crăciun la copiii din spitale”.

Prin colinde și daruri, tinerii voluntari au adus un strop de bucurie micilor pacienți, fiecare copil primind câte un ursuleț de pluș.

Prezența voluntarilor și atmosfera de sărbătoare au creat momente de alinare atât pentru copii și părinți, cât și pentru cadrele medicale, zâmbetele și emoțiile trăite confirmând impactul profund al inițiativei.

Reprezentanții spitalului au apreciat gestul, subliniind importanța acestor acțiuni de solidaritate în perioada sărbătorilor de iarnă.

Campania a fost realizată cu sprijinul donatorilor, precum și al Asociației „Salvează o inimă” și al Asociației „Sfânta Anastasia Romana” din Târgu Ocna.

Campania „Moș Crăciun la copiii din spitale”, ajunsă la ediția a cincea, face parte din seria acțiunilor caritabile organizate anual de ASCOR Iași și are ca scop sprijinirea copiilor aflați în situații vulnerabile, precum și promovarea valorilor creștine ale dăruirii, compasiunii și responsabilității față de aproapele.

Foto credit: Facebook / ASCOR Iași