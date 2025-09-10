Primul podcast al ASCOR București: Ne dorim să inspirăm tinerii, să creeze împreună povești de care își vor aminti cu bucurie

Asociaţia Studenţilor Creştin-Ortodocşi Români (ASCOR) București a anunțat lansarea în online a primului podcast realizat de organizație.

Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook, podcastul va urmări să prezinte activitățile ASCOR, din perspectiva a doi membri ai organizației, Iustina Stoica (vicepreședinte interimar) și Petrișor Rudac (Supervizor în Departamentul Media și Comunicare).

Moderatorul podcastului va fi Mariana Marin, Coordonator în Departamentul Media al ASCOR.

Tema primei emisiuni nu a fost făcută publică, cei de la ASCOR precizând doar că „este una de mare actualitate și pe placul tuturor”. Primul episod va fi publicat pe pagina de YouTube a organizației.

Activitățile ASCOR, mai aproape de oameni

Anastasia Ciupitu, președintele ASCOR București, afirmă că ideea acestui podcast a venit din dorința e a arăta eforturile sau emoțiile din spatele rezultatelor obținute de organizație.

„Ideea de a crea un podcast a venit din dorința de a aduce povestea activităților noastre mai aproape de comunitatea de membri, urmăritori și prieteni ai ASCOR.

În lucrarea pe care o desfășurăm cu tinerii, pe lângă tabere, concerte, competiții sportive și alte activități organizate în format fizic pe perioada anului universitar, încercăm să rămânem aproape de tineri și pe rețelele de socializare”.

„Astfel, ideea de a crea un podcast a apărut din dorința de a descoperi ce se întâmplă în spatele activităților noastre: de ce aleg tinerii să se implice în organizarea acestora, care sunt provocările pe care le întâmpină și cu ce rămân la finalul unui proiect în care s-au implicat trup și suflet”, a afirmat președintele ASCOR București pentru Agenția de știri Basilica.

Un podcast care vrea să inspire

Scopul acestui demers publicistic al ASCOR București este de a inspira cât mai mulți tineri să se implice în activitățile organizației, de a crea legături durabile între aceștia.

„Scopul nostru este acela de a aduce în prim-plan atât activitățile noastre, cât și oamenii din spatele acestora, care prin dăruirea lor creează evenimente deosebite, presărate cu momente înduioșătoare, câteodată cu obstacole și de cele mai multe ori și cu momente amuzante. Prin acest podcast, ne dorim să inspirăm mai mulți tineri să se implice, să învețe unii de la alții și să creeze împreună povești de care își vor aminti cu bucurie peste timp”, a explicat Anastasia Ciupitu.

ASCOR București s-a înființat la 14 iunie 1990, cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la inițiativa unor studenți dornici să promoveze credința ortodoxă. Inspirată de spiritualitatea filocalică, asociația a devenit rapid un refugiu spiritual pentru tinerii de-atunci.

Activitățile ASCOR București includ conferințe, pelerinaje, tabere și acțiuni filantropice. Sub îndrumarea părintelui Vasilă Gavrilă, activitățile duhovnicești se desfășoară în Paraclisul Universitar Sfântul Nicolae Ghica.

