ASCOR București are o nouă conducere: Asociația își propune să apropie cât mai mulți tineri de Biserică

Asociația Studenților Creștini-Ortodocși din România, filiala București, are o nouă conducere. Președintele ASCOR București, Elena Țuțuianu, a declarat pentru Basilica.ro că își dorește ca asociația să aproprie cât mai mulți tineri de viața Bisericii.

Elena Țuțuianu este studentă la Facultatea de Litere a Universității din București și membră activă al organizației de mai mult timp. Noul președinte al ASCOR București a subliniat că una dintre prioritățile mandatului său este susținerea activităților existente și dezvoltarea laturii duhovnicești a organizației.

„Îmi doresc să fiu alături de colegii mei din conducerea ASCOR și să sprijin coordonatorii departamentelor, ajutându-i să organizeze activitățile specifice fiecăruia. O prioritate pentru mine va fi menținerea și dezvoltarea laturii duhovnicești în ASCOR, prin organizarea de seri de rugăciune, conferințe, pelerinaje și proiecții de film cu tematică creștină”.

„În paralel, voi încuraja și activitățile cu scop recreativ – seri de alergat, cursuri de dansuri populare, drumeții – deoarece tocmai îmbinarea aceasta dintre evenimentele duhovnicești și cele sportive sau culturale m-a atras cel mai mult în ASCOR la începutul studenției”, a adăugat Elena Țuțuianu.

Provocările actuale ale tinerilor

Referindu-se la provocările actuale ale tinerilor, președintele ASCOR a arătat necesitatea promovării activităților asociației în mediul online: „Dorința mea este ca aceștia să afle de activitățile noastre, de aceea voi sprijini membrii departamentului media al asociației să le promoveze în rândul tinerilor, în special pe rețelele de socializare, unde aceștia petrec foarte mult timp”.

Pe plan duhovnicesc și misionar, Elena Țuțuianu își propune „ca activitățile ASCOR să faciliteze întâlnirile dintre tinerii ortodocși cu valori și principii comune, ajutându-i să construiască relații durabile de prietenie”.

De asemenea, studenta a subliniat importanța proiectelor sociale desfășurate de asociație: „Voi încuraja în continuare proiectele cu impact social ale ASCOR: proiectul lunar Masa caldă, proiectul Plantează pentru viitor, donații de sânge și vizite în spitale”.

Din noua conducere mai fac parte vicepreședinții Iustina Stoica și Mariana Marin, consilierul pe relații externe Selena Târniceanu și secretarul general Alina Suculiuc. Consiliul director al ASCOR București are un mandat de doi ani.

Foto credit: ASCOR București