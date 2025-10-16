ASCOR Alba Iulia a organizat o conferință despre Sf. Dometie cel Milostiv de la Râmeț

Filiala Alba Iulia a Asociației Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR) a organizat luni o nouă conferință duhovnicească, intitulată „Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț – model pentru lumea de astăzi”.

Evenimentul s-a desfășurat în Aula Mare „Sf. Pr. Mărt. Dumitru Stăniloae” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și a reunit numeroși tineri, credincioși și cadre universitare dornice să afle mai multe despre viața și lucrarea Sfântului Dometie.

Conferința a fost susținută de Pr. Lect. Univ. Dr. Răzvan Perșa de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Pr. Conf. Univ. Dr. Oliviu Botoi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și Dr. Daniel Manolache, strănepotul Sfântului Dometie.

Invitații au vorbit despre chipul luminos al cuviosului, despre smerenia și dragostea sa față de semeni, precum și despre modul în care exemplul său poate inspira omul contemporan să redescopere sensul autentic al credinței și al milosteniei.

Vorbitorii au subliniat că Sfântul Dometie a fost un apostol al monahismului românesc, o prezență providențială în istoria spirituală recentă, care s-a distins prin forța sa interioară și prin chemarea neobosită de a reînnoi viața monahală, peregrinând prin diverse locuri din Transilvania în căutarea și edificarea unei autentice trăiri duhovnicești.

În ajunul evenimentului, studenții membri ASCOR și elevi seminariști au participat la Slujba Vecerniei Mari unită cu Litia oficiată în Paraclisul „Sfinții Trei Ierarhi” al Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia în cinstea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.

Prin acest eveniment, ASCOR Alba Iulia a dorit să aducă în conștiința tinerilor personalitatea Cuviosului Dometie, desemnat recent ocrotitorul filialei, și să arate actualitatea exemplului său de viață trăită în smerenie, rugăciune și milostenie.

Foto credit: Radu Afloarei