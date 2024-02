Armonii Sacre: Concert gratuit susținut de Corul academic „Gavriil Musicescu” la Palatul Culturii din Iași

Corul academic „Gavriil Musicescu” al Filarmonicii Moldova va susține joi, 7 martie, un concert gratuit în Sala „Henri Coandă” din Palatul Culturii din Iași.

Intitulat, „Armonii Sacre”, evenimentul va începe la ora 19:00.

Din repertoriu fac parte următoarele piese: G. P. da Palestrina – „Sicut cervus”, Thomas Luis de Victoria – „O magnum mysterium”, Antonio Lotti – „Crucifixus”, Anton Bruckner – „Locus iste”, Anton Bruckner – „Virga Jesse”, Charles Gounod – „Ave verum corpus”, Edward Grieg – „Ave maris stella”, S. Rahmaninov – „Bogoroditse Devo”, P. G. Cesnokov – „Anghel vopiașe”, Urmaş Sisask – „Benedictio”, Moses Hogan – „My Soul’s Been Anchored în the Lord”, William L. Dawson – „Ezekiel saw the Wheel”.

Intrarea la se va face în limita locurilor disponibile.

Corul academic „Gavriil Musicescu” a fost înființat în data de 25 mai 1953, sub conducerea profesorului George Pascu. În data de 5 decembrie a aceluiași an, grupul coral primește numele compozitorului Gavriil Musicescu, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la trecerea la Domnul.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu