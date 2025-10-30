Arhimandritul Zaharia Zaharou va vorbi la Deva despre recunoștință și darul lui Dumnezeu

Joi, 13 noiembrie 2025, de la ora 18:00, părintele arhimandrit Zaharia Zaharou, de la Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din Essex, Anglia, va susține la Teatrul de Artă din Deva conferința intitulată „Aducerea de mulțumită, darul nemeritat al lui Dumnezeu către om”.

Evenimentul este organizat de Episcopia Devei și Hunedoarei, iar intrarea este liberă.

Originar din Cipru, Părintele Zaharia este unul dintre cei mai profunzi mărturisitori ai credinței ortodoxe contemporane, ucenic al Sfântului Cuvios Sofronie Saharov, care, la rândul său, a fost ucenic al Sfântului Siluan Athonitul.

Părintele continuă lucrarea duhovnicească a acestora la Mănăstirea Essex, un loc de pelerinaj și rugăciune pentru creștinii din întreaga lume.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene