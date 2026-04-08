Arhim. Vasile Pîrjol ne îndeamnă să facem din viața noastră lumină

„Ne străduim să ducem Lumina Sfântă până acasă cei mai mulți dintre noi, că așa am auzit noi că este bine să o ducem, să intrăm cu ea în casă. E bine, dar nu trebuie să rămânem doar la acest aspect. Lumina ar trebui să fie viața noastră”, a spus Arhim. Vasile Pîrjol, starețul mănăstirii ilfovene Cernica, la o nouă ediție a podcastului dedicat comunității ilfovene.

Astfel, starețul îi îndeamnă pe credincioși să facă saltul de la o perspectivă magică asupra luminii Învierii la o abordare spirituală a înnoirii vieții.

„Schimbarea trebuie să înceapă cu fiecare dintre noi. Schimbarea poate să înceapă în noaptea Învierii, când venim să luăm lumină și ar trebui să venim să luăm Lumina Sfântă cu niște gânduri, cu un țel, cu un scop”, afirmă părintele arhimandrit.

„Când ne întoarcem cu lumina în mână de la biserică, să ne întoarcem și cu lumina noastră și să o ducem în familia noastră. Să fim capabili să-i odihnim pe cei din familia noastră, să-i ajutăm, să-i iertăm, să fie viața noastră o lumină și o mărturie pentru acest eveniment plenar care este Învierea.”

„Lucrul de căpetenie ar trebui să fie acesta, ca viața noastră să fie ca o lumină”, a subliniat Arhim. Vasile Pîrjol. „De aceea și Mântuitorul zice: Să lumineze faptele voastre bune înaintea oamenilor ca lumina.”

Să-I fim Domnului alături cu adevărat

Părintele stareț a îndemnat credincioșii să facă efortul de a rămâne și la Liturghia de Înviere:

„Cel mai important este ca, măcar o dată pe an, în timpul slujbei de Paști, să fim prezenți la această bucurie a Domnului, ca să nu ne asemănăm ucenicilor și celor care erau lângă Domnul”, a subliniat arhimandritul.

Amintind că Domnul a rămas singur pe Cruce doar cu Maica Sa și alte câteva femei alături, părintele stareț a reiterat îndemnul său.

„Să nu ne asemănăm și noi acelor oameni care L-au lăsat pe Domnul, plecând doar după ce luăm lumina, ci să stăm, pe cât este posibil, până la sfârșitul slujbei, până când slujba se încheie cu binecuvântarea pe care preotul o dă, pentru ca oamenii să meargă către casele lor, către familiile lor și, astfel, bucuria Învierii este o transfigurare”, a spus Arhim. Vasile Pîrjol.

Părintele stareț a menționat că punctul culminant al sărbătorii trebuie să fie împărtășirea omului cu Trupul și Sângele Domnului. „Tot restul e secundar”, a subliniat Sfinția Sa.



În Săptămâna Mare, Deniile sunt oficiate la Mănăstirea Cernica de la ora 19:00, iar Vecernia scoaterii Epitafului de vineri începe la ora 15:00.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu