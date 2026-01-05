Arhim. Melchisedec Velnic despre citirea Sfintei Scripturi: Este scrisoarea lui Dumnezeu către noi

„V-am îndemnat și vă îndemn mereu la citirea Sfintelor Scripturi. Nu cred că e carte mai frumoasă, nu cred că este carte mai bogată și nu este cu siguranță, pentru că este scrisoarea lui Dumnezeu către noi”, le-a spus credincioșilor Arhim. Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna și Exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Părintele exarh a amintit, la finalul liturghiei duminicale oficiate la Putna, că în această perioadă lecturile rânduite în cadrul Liturghiei fac trimitere la numeroase profeții din Vechiul Testament, care s-au împlinit prin venirea Mântuitorului Iisus Hristos.

Îndemnurile unui apostol către clerici

Părintele arhimandrit s-a referit și la Apostolul citit în Duminica dinaintea Botezului Domnului – un fragment din epistola a doua a Sf. Ap. Pavel către Timotei.

„În Evanghelie îl vedem pe Ioan Botezătorul care iese și propovăduiește tuturor pocăința. Iar apostolul vine de acum și dă sfaturi ucenicilor apostolilor”, a spus starețul Putnei.

„Nu ai dreptul să spui că acum nu pot să merg să împărtășesc pe un creștin sau să citesc o rugăciune la un creștin. Noi nu avem dreptul acesta, pentru că suntem în slujba lui Hristos, Dumnezeul nostru.”

„Preoția înseamnă slujire, preoția înseamnă dăruire, preoția înseamnă a te pune în slujba celuilalt, nu a aștepta doar onoruri și cinste, că e un adevăr, de multe ori cădem în ispita aceasta”, a adăugat părintele stareț.

De ce nu a făcut minuni Sf. Ioan Botezătorul

Starețul Mănăstirii Putna a mai vorbit despre viața Sf. Ioan Botezătorul și rolul lui în istoria mântuirii.

„Cunoașteți viața lui. Ei bine, ați găsit, spunându-se în viața Sfântului Ioan Botezătorul că el ar fi săvârșit vreo minune? Absolut deloc! De ce? Pentru că Ioan permanent s-a smerit: Vine după mine Cel Căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua.”

„Deși el era, cum a fost descris de unii Părinți, Sfeșnicul Luminii”, a amintit părintele stareț.

„Lumina Cine este? Este Hristos. Iar el este Sfeșnicul, adică cel care poartă Lumina, care merge înaintea Luminii. Ați văzut de fiecare dată, când se scoate Sfânta Evanghelie spre închinare, se merge înaintea Evangheliei cu lumânarea, sau cu sfeșnicul.”

„Sfeșnicul și lumina simbolizează pe Sf. Ioan Botezătorul, care merge înaintea Evangheliei, înaintea lui Hristos”, a subliniat Arhim. Melchisedec Velnic.

Cunună pentru cei ce iubesc arătarea Domnului

„Iubiții mei, să ne gândim și noi cum ne pregătim pentru Hristos Domnul”, a mai spus Părintele Stareț Melchisedec Velnic.

„Cununa e pregătită nu numai pentru apostoli și slujitorii Domnului Hristos, ci tuturor celor ce au iubit arătarea Lui. Cum mai spunem noi la praznicul Botezului Domnului? Dumnezeiasca Arătare sau Epifania.”

„Facă Bunul Dumnezeu ca, în aceste zile, să ne silim mai mult în agonisi mângâierea Duhului celui Preasfânt. Iubind Dumnezeiasca Arătare, vom simți și mângâierea.”

Foto credit: Youtube / Mănăstirea Putna