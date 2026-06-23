Arhim. Iachint Unciuleac, Duhovnicului Bucovinei: 28 de ani de când a trecut la Domnul așezat în scaunul de spovedanie

Marți se împlinesc 28 de ani de când Arhim. Iachint Unciuleac, fostul stareț al Mănăstirii Putna, s-a mutat la cele veșnice. Clipa trecerii l-a găsit în scaunul de spovedanie.

Cel care avea să fie numit „Duhovnicul Bucovinei” s-a născut în satul ieșean Mănăstirea și a avut patru frați. A făcut stagiul militar ca pilot de aviație și a urmat Școala de cântăreți bisericești din Roman.

În 1951, după un dialog cu Părintele Arsenie Papacioc, s-a închinoviat la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț. A fost călugărit în 20 decembrie 1953, primind numele de Iachint, și a ucenicit pe lângă Sfinții Celopa de la Sihăstria și Sofian de la Antim, precum și alături de Părintele Daniil Sandu Tudor.

Venirea la Putna

În 1956, a făcut parte din grupul de 30 de monahi de la Mănăstirile Sihăstria și Slatina, condus de părintele Dosoftei Murariu, care a venit la Mănăstirea Putna pentru a reorganiza viața monahală, din dispoziția Mitropolitului Sebastian Rusan.

Anii 1950 au fost ani de prigoană comunistă atât în mănăstiri, cât și în afara lor. Decretul 410 din 1959 a alungat aproape toți călugării din mănăstiri. Părintele Iachint a rămas, pentru că avea studii teologice.

La un moment dat, a vrut să scape de prigoana Securității, dar Părintele Arhiepiscop Justinian Chira al Maramureșului și Sătmarului l-a întărit: „Când mă culc seara, nu știu dacă mă scol dimineața tot în același pat. Asta e situația în țara întreagă. Uite, sfatul meu, și rugămintea mea, și poruncă, dacă vrei, duhovnicească: Dacă trebuie să mori, să mori la Putna. Nu pleca de acolo!”

Stăreția

De-a lungul anilor, părintele Iachint a avut ascultările de eclesiarh, secretar și ghid, spovedind, totodată, mulți credincioși. În anul 1977 a fost numit stareț.

A participat la lucrările de restaurare a Mănăstirii Putna, supravegheate de Mitropoliții Moldovei Iustin Moisescu și Teoctist Arăpașu, viitori patriarhi. A știut să aibă smerenie și discernământ și să facă față cu bine încercărilor regimului comunist.

În 1998, în Ajunul Sărbătorii Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, la vârsta de 74 de ani, a trecut la Domnul în timp ce stătea în scaunul de spovedanie, pentru a ierta păcatele ucenicilor.

Testament spiritual

Actualul stareț al Putnei, Arhimandrit Melchisedec Velnic, care i-a fost ucenic, compară activitatea oricărui duhovnic cu cea a unei mame iubitoare.

„Dacă cineva ne-ar întreba ce ar trebui pentru regenerarea vieții duhovnicești din mănăstiri și din societate, răspunsul ar fi unul singur: duhovnici iscusiți, așa cum într-o familie e nevoie de mame iubitoare și jertfitoare”, a spus Arhim. Melchisedec Velnic, actualul stareț al Putnei.

Testamentul spiritual al părintelui Unciuleac este următorul:

„Călugării de azi nu mai au pustie unde să se retragă pentru rugăciune și atunci sunt nevoiți să se retragă în pustia cea din inimă. Or, aceasta se obține prin rugăciune stăruitoare, prin însingurare, post, înfrânare, înstrăinare interioară de ispitele din afară. Călugărul de astăzi trebuie să fugă într-o pustie spirituală. Adică să trăiască în obște cu toți, să-i slujească cu dragoste pe toți, dar în inima sa să fie singur cu Hristos prin neîncetata rugăciune. Să trăiești singur cu Iisus Hristos în mijlocul mulțimii, iată virtutea călugărului de azi!”

Foto credit: Mănăstirea Putna