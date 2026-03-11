Arhim. Hrisostom Ciuciu le-a vorbit militarilor despre trăirea autentică ortodoxă

Arhimandritul Hrisostom Ciuciu de la Mănăstirea Putna le-a vorbit militarilor în cadrul Conferinței „Taina Spovedaniei și a Sfintei Liturghii pentru trăirea autentică ortodoxă”, desfășurată marți la sediul Statului Major al Forțelor Terestre din București.

În deschiderea prelegerii, părintele Hrisostom Ciuciu a evidențiat apropierea dintre vocația militară și cea monahală, subliniind dimensiunea lor comună de slujire și jertfă pentru ceilalți.

„Militarul, asemenea călugărului, este ocrotitorul inimilor celorlalți”, a subliniat părintele, arătând că ambele chemări presupun responsabilitate, disciplină și dăruire în slujba semenilor.

Conferința a fost urmată de un dialog deschis cu cei prezenți, în cadrul căruia arhimandritul Hrisostom Ciuciu a răspuns întrebărilor adresate de participanți.

La finalul întâlnirii, în semn de apreciere pentru mesajul transmis și pentru prezența sa, șeful Statului Major al Forțelor Terestre, generalul-locotenent Ciprian Marin, i-a oferit arhimandritului o machetă reprezentând ansamblul arhitectural realizat de Constantin Brâncuși, expus la Târgu Jiu.

Statul Major al Forțelor Terestre Române a încheiat un protocol de colaborare cu Mănăstirea Putna din județul Suceava, în cadrul căruia sunt desfășurate activități religioase și culturale, cum ar fi parada militară de sărbătoarea Sf. Ștefan cel Mare de la Mănăstirea Putna, oficierea de slujbe pentru eroi.

Foto credit: Facebook / Forțele Terestre Române