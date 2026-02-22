Arhim. Clement Haralam: Când ceri iertare cuiva pentru anumite greşeli, ceri iertare lui Hristos

„Când ceri iertare cuiva pentru oarecare greșeli, ceri iertare lui Hristos”, a spus duminică Părintele arhimandrit Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale, la Vecernia iertării.

Arhimandritul a explicat că iertarea „este un act de smerenie și de milostenie”.

„A ierta înseamnă și a întinde o mână de speranță sau salvare celui iertat, din dragoste față de semeni. De asemenea, a cere iertare înseamnă a te smeri în fața celuilalt, precum și în fața lui Dumnezeu”, a precizat Arhim. Clement Haralam.

Părintele Clement ne îndeamnă să cerem iertare chiar și celui care ne-a greșit, pentru a putea primi Sfânta Împărtășanie.

„Deși te-a supărat el, trebuie să mergi tu pentru a-i cere iertare și să te împaci cu el în vederea unirii cu Hristos prin Sfânta Împărtășanie, pentru că iertarea de la Hristos depinde de iertarea aproapelui. Când ceri iertare cuiva pentru oarecare greșeli, ceri iertare lui Hristos; de te iartă fratele, te iartă și Hristos”, a adăugat Arhimandritul.

Să folosim postul pentru a dobândi iertarea

Eclesiarhul Catedralei Patriarhale a subliniat că avem datoria de a-I urma lui Hristos, care i-a iertat pe prigonitorii Săi.

„Iisus face mai mult. Se roagă! Pentru cine? Pentru ucenici? Pentru prieteni? Nu, ci pentru poporul acesta fără-de-lege și fără recunoștință, pentru chinuitorii Lui: Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Și în inima Lui bună, iertarea nu se oprește numai la chinuitorii Lui, ci se îndreaptă spre toată lumea din toate timpurile”.

„Să intrăm curajoși pe porţile Postului Mare pentru a ne lupta contra patimilor noastre de tot felul, să dobândim prin iertare pacea cu semenii și sfințenia, de aici, din timpul vieții pământești, ca, în pace, să vedem pe Domnul Înviat și, mai ales, în veșnicie și pentru veșnicie, spre slava lui Dumnezeu și a noastră mântuire”, a încheiat părintele Clement.

