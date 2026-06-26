Arhim. Clement Haralam invită credincioșii la slujba de priveghere dedicată Sf. Petru și Pavel la Catedrala Patriarhală

Credincioșii sunt invitați să participe la slujba de priveghere închinată Sfinților Apostoli Petru și Pavel, care va avea loc duminică la Catedrala Patriarhală.

Potrivit părintelui arhimandrit Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale, slujba va începe de la ora 16:00 și va dura până în jurul orei 20:00.

„Slujba va fi săvârșită de părinții slujitori ai Catedralei Patriarhale, iar răspunsurile la strană vor fi date de membrii Corului Tronos, condus de părintele arhidiacon Mihail Bucă”, a declarat arhim. Clement Haralam pentru Basilica.ro.

Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Luni dimineață, în ziua praznicului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, programul liturgic va începe la ora 07:30 cu slujba Miezonopticii, urmată de Acatistul Sfinților Apostoli. Sfânta Liturghie va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal.

Marele Eclesiarh al Catedralei Patriarhale a adresat o invitație tuturor credincioșilor să participe la programul liturgic prilejuit de sărbătoarea celor doi mari apostoli.

„Dorim tuturor credincioșilor care vor veni bucurie și întâlnire în rugăciune cu Sfinții Apostoli Petru și Pavel!”.

Odată cu sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, se va încheia și postul care a durat 21 de zile, fiind cel mai lung din ultimii opt ani.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu