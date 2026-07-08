Arhim. Benedict Sauciuc la hramul Schitului Pocrov: Credința primită de la sfinți trebuie păstrată vie

Arhim. Benedict Sauciuc, starețul Mănăstirii Neamț, a vorbit despre păstrarea și transmiterea credinței primite de la sfinți, duminică, la Schitului nemțean Pocrov, care și-a cinstit ocrotitorul, Sfântului Cuvios Atanasie Athonitul.
Starețul Mănăstirii Neamț a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de clerici, în prezența credincioșilor veniți la sărbătoarea așezământului monahal.
În predica sa, Arhim. Benedict Sauciuc a prezentat rolul Sfântului Cuvios Atanasie Athonitul în dezvoltarea vieții monahale de obște din Sfântul Munte Athos.
Părintele arhimandrit a amintit că monahii români i-au avut ca modele pe marii nevoitori din Sinai, Palestina și Sfântul Munte Athos, iar tradiția vieții de obște și nevoința isihastă au fost păstrate și în mănăstirile românești.
Moștenirea duhovnicească a Schitului Pocrov
Arhim. Benedict Sauciuc a explicat că Schitul Pocrov continuă această tradiție prin întemeietorul său, Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, și prin monahii care au viețuit de-a lungul timpului în așezământ.
Starețul a subliniat că lumina credinței primită de la sfinți și transmisă din generație în generație trebuie păstrată și mărturisită în continuare.
La finalul predicii, Arhim. Benedict Sauciuc i-a îndemnat pe credincioși să privească Schitul Pocrov ca pe un loc al rugăciunii, smereniei și jertfei.
Schitul Pocrov a fost întemeiat la începutul secolului al 18-lea de Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin. Biserica așezământului a fost sfințită în anul 1714, iar schitul se află sub ascultarea Mănăstirii Neamț.
Sfântului Cuvios Atanasie Athonitul
Sfântul Cuvios Atanasie Athonitul s-a născut în Trapezunt și a primit la botez numele Avraam. A studiat la Constantinopol, iar mai târziu a ales viața monahală și a primit numele Atanasie.
Cuviosul s-a stabilit în Sfântul Munte Athos, unde a întemeiat Marea Lavră și a organizat viața monahală de obște după modelul vechilor mănăstiri din Palestina.
Marea Lavră a devenit un important centru monahal, reunind călugări veniți din mai multe țări. Sfântul Cuvios Atanasie Athonitul este pomenit de Biserica Ortodoxă în data de 5 iulie.
Foto credit: Doxologia.ro