Arhim. Benedict Sauciuc la hramul Schitului Pocrov: Credința primită de la sfinți trebuie păstrată vie

Arhim. Benedict Sauciuc, starețul Mănăstirii Neamț, a vorbit despre păstrarea și transmiterea credinței primite de la sfinți, duminică, la Schitului nemțean Pocrov, care și-a cinstit ocrotitorul, Sfântului Cuvios Atanasie Athonitul.

Starețul Mănăstirii Neamț a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de clerici, în prezența credincioșilor veniți la sărbătoarea așezământului monahal.

În predica sa, Arhim. Benedict Sauciuc a prezentat rolul Sfântului Cuvios Atanasie Athonitul în dezvoltarea vieții monahale de obște din Sfântul Munte Athos.

Părintele arhimandrit a amintit că monahii români i-au avut ca modele pe marii nevoitori din Sinai, Palestina și Sfântul Munte Athos, iar tradiția vieții de obște și nevoința isihastă au fost păstrate și în mănăstirile românești.

Moștenirea duhovnicească a Schitului Pocrov

Arhim. Benedict Sauciuc a explicat că Schitul Pocrov continuă această tradiție prin întemeietorul său, Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, și prin monahii care au viețuit de-a lungul timpului în așezământ.

Starețul a subliniat că lumina credinței primită de la sfinți și transmisă din generație în generație trebuie păstrată și mărturisită în continuare.

La finalul predicii, Arhim. Benedict Sauciuc i-a îndemnat pe credincioși să privească Schitul Pocrov ca pe un loc al rugăciunii, smereniei și jertfei.

Schitul Pocrov a fost întemeiat la începutul secolului al 18-lea de Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin. Biserica așezământului a fost sfințită în anul 1714, iar schitul se află sub ascultarea Mănăstirii Neamț.

Sfântului Cuvios Atanasie Athonitul

Sfântul Cuvios Atanasie Athonitul s-a născut în Trapezunt și a primit la botez numele Avraam. A studiat la Constantinopol, iar mai târziu a ales viața monahală și a primit numele Atanasie.

Cuviosul s-a stabilit în Sfântul Munte Athos, unde a întemeiat Marea Lavră și a organizat viața monahală de obște după modelul vechilor mănăstiri din Palestina.

Marea Lavră a devenit un important centru monahal, reunind călugări veniți din mai multe țări. Sfântul Cuvios Atanasie Athonitul este pomenit de Biserica Ortodoxă în data de 5 iulie.

Foto credit: Doxologia.ro