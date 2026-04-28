Credința dreaptă se vădește printr-o viețuire dreaptă, explică Arhiereul vicar Teofil de Iberia

„Credința dreaptă se vădește printr-o viețuire dreaptă și prin virtuțile pe care Duhului Sfânt le rodește în viața cuiva”, a explicat în predica de duminică Arhiereul vicar Teofil de Iberia al Episcopiei Spaniei și Portugaliei.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” din Portimão–Lagos, Portugalia, care și-a sărbătorit cu anticipație hramul.

Ierarhul a evidențiat mărturia de credință a ocrotitorului parohiei: „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul a dat la vremea sa o mărturie de credință care ne inspiră și pe noi cei de astăzi”.

„În contextul în care trăim este foarte important să ne trăim și să ne mărturisim credința cu fermitate și limpezime, așa cum a făcut-o Sfântul Ierarh Iosif”, a adăugat Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia.

Modelul de credință al mironosițelor

Pornind de la modelul de mărturisire al Sfântului Iosif, arhiereul vicar a subliniat legătura cu exemplul femeilor mironosițe, arătând că actul credinței nu se reduce la împlinirea formală a unor îndatoriri.

„Mărturia de credință a Sfintelor Femei Mironosițe este însoțită și de o mare gingășie sufletească pe Domnul o prețuiește foarte mult. Doar împlinirea rigidă a datoriei, fără gingășie sufletească, nu înseamnă dragoste”, a spus Preasfinția Sa.

Totodată, Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia a evocat gestul Mariei din Betania, arătând că acesta exprimă o iubire autentică și profetică față de Mântuitorul, prin care „L-a și pregătit mai dinainte pentru înmormântarea Lui, care avea să se facă în mare grabă”.

Parohia „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” își desfășoară activitatea la Capela São João, Estrada Nacional, n.125, Lagos, Portugalia.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei