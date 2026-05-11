Hristos Se apropie în permanență de omul însetat, oferindu-i apa cea vie a harului, explică IPS Varsanufie

„Mântuitorul Hristos Se apropie în permanență de omul însetat, oferindu-i apa cea vie a Harului dumnezeiesc”, a explicat în predica de duminică Arhiepsicopul Varsanufie al Râmnicului.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea.

Arhiepiscopul Râmnicului a subliniat că dialogul dintre Hristos și femeia samarineancă descoperă „o teologie profundă a harului”, iar apa cea vie despre care vorbește Mântuitorul reprezintă harul dumnezeiesc.

„Apa cea vie nu este simplu simbol sau metaforă spirituală, ci însăși energia dătătoare de viață a Duhului Sfânt, care izvorăște din Dumnezeu și se împărtășește lumii”.

Restaurarea comuniunii cu Dumnezeu

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a explicat că oprirea Mântuitorului la fântâna lui Iacov nu exprimă doar oboseala drumului, ci mai ales dorința lui Dumnezeu de a-l chema pe om la mântuire: „Setea Sa trupească ascunde setea dumnezeiască după mântuirea creației”.

„În acest dialog sfânt, omul păcătos, înstrăinat și fragmentat interior este chemat la restaurarea comuniunii cu Dumnezeul cel viu. Samarineanca devine astfel imaginea întregii umanități însetate de sens, de adevăr și de viață nepieritoare”.

Întâlnirea dintre Hristos și femeia samarineancă exprimă ideea că „Dumnezeu intră în dialog cu fiecare persoană, cu drama, căderile și căutările sale”.

„Femeia samarineancă a venit să ia apă pentru cele trebuincioase zilei și, prin întâlnirea Mântuitorului Hristos, se împărtășește din apa cea vie, duhovnicească”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Omul contemporan în căutarea lui Dumnezeu

Arhiepiscopul Râmnicului a arătat că omul contemporan caută adesea împlinirea în lucruri trecătoare, „în consum, putere sau autosuficiență”.

„Sfântul Maxim Mărturisitorul arată că dorința omului este infinită deoarece originea sa este în Dumnezeu. Numai comuniunea cu Logosul dumnezeiesc poate liniști neliniștea ființei umane”.

„În această lumină trebuie înțelese și cuvintele Mântuitorului: Vine ceasul, și acum este, când adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr” (Ioan IV, 23)”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Arhiepiscopul Varsanufie a încheiat prin a sublinia semnificația apei vii: „Nu este doar promisiunea unei vieți viitoare, ci începutul încă de acum al Împărăției lui Dumnezeu în inimile celor care primesc iubirea Sa și intră în comuniune cu El”.

