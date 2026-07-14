Să-i încredințăm Maicii Domnului bucuriile și durerile noastre, îndeamnă Arhiepiscopul Varsanufie

„Să-i încredințăm Maicii Domnului bucuriile și durerile noastre, iar ea le va așeza înaintea Fiului ei”, a îndemnat duminică Arhiepiscopul Varsanufie al Râmnicului.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea, cu prilejul sărbătorii Icoanei Maicii Domnului Prodromița.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a arătat că Vechiul Testament cuprinde numeroase preînchipuiri ale Maicii Domnului, prin care Dumnezeu a vestit taina Întrupării Fiului Său: „Ea este scara lui Iacov, pe care Dumnezeu Se coboară spre om și omul este ridicat spre Dumnezeu”.

„Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este chivotul cel însuflețit, purtător nu al tablelor Legii, ci al Însuși Dătătorului Legii”.

Totodată, Arhiepiscopul Râmnicului a subliniat că adevărata măreție a Maicii Domnului izvorăște din ascultarea deplină față de Dumnezeu: „Prin smerenie a devenit mai încăpătoare decât cerurile, căci a primit în sânul ei pe Cel pe Care cerurile nu-L pot cuprinde”.

Icoana, mărturisire a credinței

Referindu-se la cinstirea icoanei Maicii Domnului Prodromița, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a explicat că „este o mărturisire a credinței în Dumnezeu, Care S-a făcut Om”.

„Privind icoana Maicii Domnului Prodromița, descoperim această taină a iubirii dumnezeiești”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Arhiepiscopul Varsanufie a amintit că, de-a lungul timpului, numeroși credincioși au aflat înaintea acestei icoane mângâiere, întărire și ajutor în încercările vieții: „A devenit mijlocitoare a rugăciunilor preoților, monahilor și credincioșilor”.

„Înaintea ei, nenumărate inimi au aflat mângâiere în necaz, lumină în vreme de nedumerire și putere în ceasul încercării. De-a lungul timpului, înaintea Sfintei Icoane Prodromița au venit mulțimi de credincioși purtând dureri, neputințe și rugăciuni nerostite, iar mulți au mărturisit ajutor primit în chip minunat”.

La final, Arhiepiscopul Râmnicului i-a îndemnat pe credincioși să se apropie cu credință și nădejde de Maica Domnului: „Ori de câte ori îngenunchem înaintea acestei icoane făcătoare de minuni, să ne apropiem cu inimă curată și cu nădejde neclintită”.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului