Există o legătură între iertarea păcatelor și înaintarea spre plinătatea vieții, a spus Arhiepiscopul Timotei

„Există o legătură între iertarea păcatelor și înaintarea spre plinătatea vieții”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, duminică la Catedrala Arhiepiscopală din Arad.

Înaltpreasfinția Sa a explicat că vindecarea slăbănogului din Capernaum arată legătura dintre starea sufletească și cea trupească a omului: „Fiecare păcat sau boală își are cauzele ei, acestea fiind slăbiciuni ale trupului și sufletului de care noi nu ne dăm întotdeauna seama. Cel bolnav avea nevoie de iertarea păcatelor, de o viață care să nu fie atinsă de boală, spre vindecare”.

Arhiepiscopul Aradului a subliniat că omul a fost creat pentru comuniunea cu Dumnezeu, iar căderea în păcat a adus boala și moartea în lume.

„În Biserică avem vecii vecilor, timpul nemăsurat, veșnicia, nemurirea, pe care să o mijlocim semenilor noștri. Noi să simțim puterea lui Dumnezeu, care este desăvârșirea. Să socotim toate lucrările noastre cu această desăvârșire, după voia finală a lui Dumnezeu, în trăirea noastră de fiecare zi, a minții, a voinței și a sentimentelor”.

„Omul a fost creat de Dumnezeu cu trup și suflet, nu cu o suflare oarecare, ci cu suflul lui Dumnezeu. L-a făcut să înțeleagă ce este viața și care este scopul ei”, a subliniat IPS Timotei.

În cadrul Sfintei Liturghii, teologul Pantea Adelin Sebastian a fost hirotonit diacon, urmând să fie rânduit preot pe seama Parohiei Baia, cu filia Slatina de Mureș, din Protopopiatul Lipova.

La finalul slujbei, Arhiepiscopul Timotei a acordat distincția eparhială „Crucea Sfântul Ierarh Sava Brancovici” pentru mireni managerului Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, Florina Ionescu, directorului medical dr. Cătălin Hreniuc, șefei Secției de Oncologie dr. Cristiana Ilie și medicului specialist dr. Sergiu Murg, în semn de apreciere pentru colaborarea cu Arhiepiscopia Aradului.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului