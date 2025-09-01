Arhiepiscopul Macarie de Nairobi, în vizită la mănăstirile din Mitropolia Moldovei și Bucovinei

Arhiepiscopul Macarie de Nairobi și Exarh al Africii Orientale se află în această perioadă într-o vizită în Mitropolia Moldovei și Bucovinei.

Înaltpreasfinția Sa a vizitat Mănăstirile Văratec și Secu și a slujit duminică la Catedrala Mitropolitană din Iași.

În predica rostită la Sfânta Liturghie, Arhiepiscopul Macarie a evidențiat universalitatea mesajului Evangheliei.

„Este adresată tuturor neamurilor lumii pentru că Evanghelia are ca mesaj principal nădejdea și iubirea. Dacă vom privi în jurul nostru vom vedea cât de mult umanitatea suferă și câți oameni din această lume se urăsc, nu se recunosc unii pe ceilalți”.

Arhiepiscopul de Nairobi a oficiat vineri Sfânta Liturghie la Mănăstirea Secu, împreună cu Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei și Episcopul Ignatie al Hușilor. Așezământul monahal și-a serbat hramul istoric, Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul.

Înaltpreasfințitul Părinte Macarie și-a continuat pelerinajul la Mănăstirea Văratec, unde a participat la o sinaxă monahală.

Ierarhul le-a vorbit maicilor despre lucrarea tainică a lui Dumnezeu în viața omului și despre nevoia de a-și tăia voia proprie pentru a împlini voia Domnului.

Foto credit: Doxologia.ro