Arhiepiscopul Irineu: Sfânta Parascheva, prin nevoință, a atins desăvârșirea și s-a făcut mireasa lui Hristos

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a oficiat marți Sfânta Liturghie, cu ocazia praznicului Sfintei Parascheva, la Mănăstirea Subpiatră, din județul Alba.

Cu această ocazie, ierarhul a vorbit despre virtuțile care au adus-o pe Sfânta Cuvioasă Parascheva la sfințenie și cum putem să luăm exemplul său.

„Sfânta Cuvioasă Parascheva, prin nevoință duhovnicească, a urcat pe scara desăvârșirii, devenind mireasa lui Hristos, curată și credincioasă. Privind la ea, să fim încredințați că, prin «lupta cea bună», sub înrâurirea harului divin, putem atinge și noi ținta sfințeniei, putem deveni «părtași ai firii celei dumnezeiești», cum zice Sfântul Apostol Petru”, a explicat IPS Irineu.

Arhiepiscopul a îndemnat a respectarea Evangheliei lui Hristos pentru a avea, mai târziu, viața veșnică.

„Dacă ne alipim, cu evlavie, de Domnul și păzim Legea Evangheliei Sale, avem, încă din această existență pământească, garanția slavei cerești. Nu trebuie să disperăm, cunoscând fragilitatea firii noastre și nevrednicia noastră. E bine ca fiecare dintre noi să spună: «Doamne, chipul slavei Tale celei negrăite sunt, măcar deși port rănile păcatelor»”, a continuat IPS Irineu.

Credință puternică în Țara Moților

La Sfânta Liturghie de marți a participat și Grupul psaltic „Macarie Ieromonahul” din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, care a oferit răspunsurile la strană.

Biserica de lemn a Mănăstirii Subpiatră, aflată în Țara Moților, a fost înălțată în 1797, pe vatra unui vechi locaș de cult, cunoscut sub denumirea de „Schitul Maicii Domnului”.

Ulterior, peste două secole, în 8 iunie 1997, a fost pusă piatra de temelie pentru noua biserică de zid, care are hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”.

Lucrările s-au încheiat în 2007, iar între 2016 – 2020 lăcașul a fost pictat. Slujba de sfințire a avut loc pe 13 septembrie 2020.

Foto credit: Arhiepiscopia Alba Iulia

