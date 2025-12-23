Arhiepiscopul Irineu a oferit daruri beneficiarilor Centrului „Sfântul Meletie” din Alba Iulia

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Albei Iulia, a oferit luni daruri persoanelor cu dizabilități de la Centrul de zi „Sfântul Meletie”.

Înaltpreasfinția Sa a discutat cu cei 20 de beneficiari ai centrului și le-a oferit sfaturi duhovnicești.

Arhiepiscopul Albei Iulia a purtat un dialog cu personalul instituției aflate sub coordonarea Ramonei Nicolae, manager în servicii sociale, în care a evidențiat valoarea misiunii filantropice și responsabilitatea morală a celor care îi îngrijesc pe semenii aflați în dificultate.

Înființat în anul 2008, Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „Sfântul Meletie” funcționează în cadrul Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia și în parteneriat cu autoritățile locale.

Instituția asigură servicii importante de informare și consiliere socială, psihologică și spirituală, servicii de recuperare, kinetoterapie, orientare profesională și facilitarea obținerii unui loc de muncă, activități de socializare, culturale și recreative.

Foto credit: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia