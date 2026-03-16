Arhiepiscopul Irineu i-a cinstit pe martirii de la Aiud: Au transformat iadul carceral în urcuș duhovnicesc

Martirii de la Aiud au transformat iadul carceral în urcuș duhovnicesc, a spus duminică la Mănăstirea Aiud, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei.

Vorbind cu ocazia hramului așezământului, IPS Irineu a reamintit de jertfa celor care au suferit în temnițele comuniste.

„Astăzi, ne reamintim cu venerație de toți românii care au suferit cumplit în temnița comunistă de la Aiud. Ei au avut în inimă cuvintele Mântuitorului: Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă.”

„Prin credință în Dumnezeu și iubire de țară, deținuții de la Aiud au transformat iadul carceral în urcuș duhovnicesc. Ei reprezintă pentru noi o pildă vie de purtare a crucii cu o răbdare admirabilă. Pomenirea lor să fie din neam în neam!”, a spus Arhiepiscopul.

Martirii se roagă pentru noi

La rândul său, starețul Mănăstirii Aiud, părintele Arhimandrit Gavriil Vărvăruc, a subliniat importanța memoriei.

„Pentru fiecare dintre noi este important să recapitulăm aceste momente ale istoriei noastre, ale neamului românesc și să ne apropiem sufletește prin această zi și prin revenirea în acest loc, prin cinstirea acestor martiri care se roagă neîncetat pentru sufletele noastre”.

„În contextul dificil prin care trecem, este importantă rugăciunea și mai ales în perioada Sfântului și Marelui Post”, a spus starețul la Trinitas TV.

Duminica a treia din Post (a Sfintei Cruci) a marcat încheierea celei de-a 12-a ediții a Simpozionului Național de Martirologie, desfășurat în perioada 13-14 martie, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și la Mănăstirea „Sfânta Cruce” din Aiud.

Foto credit: Arhiepiscopia Alba Iulia

