Arhiepiscopul Ioachim își sărbătorește onomastica

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, își serbează onomastica în ziua cinstirii Sfinților și Drepților dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana.

Arhiepiscopul Romanului și Bacăului s-a născut la 29 martie 1954, în satul Stănița, județul Neamț. La 14 ani a intrat ca frate în Mănăstirea Sihăstria Neamț, iar între anii 1972-1980 a viețuit în obștea Schitului Tarcău.

Între 1970 și 1975 a urmat Seminarul Teologic din Neamț, după care și-a efectuat stagiul militar de 9 luni la Plenița. Apoi, în perioada 1976-1980, a studiat la Facultatea de Teologie din București.

În anul 1980 a fost tuns în monahism la Mănăstirea Bistrița, avându-l ca naș de călugărie pe arhimandritul Ioanichie Bălan. A fost prima tundere monahală săvârșită acolo după patru decenii de regim comunist.

În 1985, la chemarea Mitropolitului Moldovei și Sucevei de atunci, Teoctist (viitorul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române), a început să slujească la Centrul Eparhial din Iași. Aici a îndeplinit mai multe ascultări: arhidiacon la Catedrala Mitropolitană, secretar al mitropolitului, corector al revistei „Mitropolia Moldovei și Sucevei” și econom mitropolitan.

În 1990 a plecat la studii la Institutul „Saint Serge” din Paris, unde și-a început doctoratul sub îndrumarea teologilor Olivier Clément și Boris Bobrinskoy. Patru ani mai târziu, în 1994, și-a susținut teza în limba franceză, cu tema „Îndumnezeirea omului în gândirea părintelui Dumitru Stăniloae” — prima lucrare doctorală dedicată sfântului, încă din timpul vieții acestuia.

Tot la Paris a întemeiat Mănăstirea „Buna Vestire” de la Rosiers, prima așezare monahală românească din Occident, unde a fost duhovnic și îndrumător pentru credincioși și pentru studenții ortodocși din capitala Franței.

În 1998 a fost ales arhiereu vicar al Episcopiei Romanului, la propunerea episcopului Eftimie, iar pe 1 mai 2000 a fost hirotonit în această treaptă.

La 13 septembrie 2009, odată cu ridicarea Episcopiei Romanului la rang de Arhiepiscopie, a fost numit episcop vicar.

Pe 4 ianuarie 2015 a fost întronizat ca Arhiepiscop al Romanului și Bacăului.

Foto credit: Basilica.ro