Vizită la Arhiepiscopul Gheorghe: Ambasadorul României în Cipru a subliniat cooperarea dintre Bisericile ortodoxe surori

Ambasadorul României în Cipru, Dan Mihalache, a efectuat sâmbătă o vizită la Preafericitul Părinte Gheorghe, Arhiepiscop de Noua Justiniana și al Întregului Cipru, prilej cu care a subliniat relațiile apropiate dintre Bisericile ortodoxe surori, română și cipriotă.

Întâlnirea a avut loc în contextul încheierii mandatului diplomatului român în Cipru, după cinci ani de activitate în această funcție.

În mesajul publicat pe pagina personală de Facebook, Excelența Sa a evidențiat relația construită în timp cu Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Cipriote.

„De-a lungul celor cinci ani de mandat, am construit o relație de colaborare și, aș spune, chiar de prietenie cu Preafericirea Sa, încă din perioada în care era Mitropolit de Pafos”.

„Sunt bucuros că am putut contribui, fie și modest, la consolidarea și dezvoltarea relațiilor dintre Biserica Ortodoxă Cipriotă și Biserica Ortodoxă Română”, a afirmat Dan Mihalache.

Sprijinul comunității românești din Cipru

Ambasadorul a amintit și vizita efectuată de Arhiepiscopul Georgios la București, cu ocazia sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului.

Dan Mihalache a mulțumit Bisericii Ortodoxe Cipriote pentru sprijinul acordat românilor stabiliți în Cipru.

„Mulțumesc încă o dată Bisericii Ortodoxe Cipriote pentru sprijinul constant acordat comunității românești de pe insulă și pentru deschiderea față de nevoile spirituale ale românilor din Cipru”, a transmis la final Excelența Sa.

