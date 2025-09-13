Arhiepiscopul Ciprian își sărbătorește onomastica

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, își sărbătorește sâmbătă ziua onomastică, avându-l ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Ciprian al Cartaginei.

IPS Ciprian s-a născut la 19 aprilie 1965, în satul Suhuleț, județul Iași, primind la botez numele Cezar.

Școala primară a urmat-o în satul natal, iar gimnaziul în comuna Ciocârlia de Jos, județul Constanța. A continuat cu treapta I la Liceul de filologie-istorie „Mihai Eminescu” din Constanța și apoi cu Seminarul Teologic din Buzău (1982–1987).

Între 1988 și 1992 a studiat la Institutul Teologic, respectiv la Facultatea de Teologie din București, unde a absolvit ca șef de promoție. În paralel, timp de un an, a urmat și cursurile Secției de Muzică Bizantină din cadrul Academiei de Muzică din București.

În februarie 1992 a intrat în obștea Mănăstirii Crasna, județul Prahova. La 13 septembrie 1992 a fost tuns în monahism cu numele Ciprian, iar a doua zi a fost hirotonit ierodiacon de Episcopul vicar patriarhal Nifon Mihăiță.

Între 1992 și 1998 a urmat studii doctorale la Facultatea de Teologie din Tesalonic, Grecia, secția istorică.

În perioada octombrie 1998 – mai 1999 și-a continuat cercetările doctorale la Institutul Ecumenic „San Nicola” din Bari, Italia, specializarea Bizantinologie. Revenit în țară, a activat ca inspector eparhial în cadrul Administrației Patriarhale, apoi ca și consilier patriarhal la Sectorul „Biserica și Societatea”.

La 21 mai 2000 a fost hirotonit ieromonah de Arhiepiscopul Hristodulos al Atenei și a toată Elada și a primit rangul de protosinghel. La 7 aprilie 2002 a fost ridicat la rangul de arhimandrit și i s-a acordat distincția Crucea Patriarhală.

La recomandarea Patriarhului Teoctist Arăpașu, Sfântul Sinod l-a ales la 2 iulie 2002 Episcop vicar patriarhal, cu titlul „Câmpineanul”.

Hirotonia întru arhiereu a avut loc la 22 septembrie 2002, în Biserica „Sfântul Spiridon-Nou” din București, prin mâinile unui sobor de ierarhi români și greci, în frunte cu Patriarhul Teoctist.

Din 23 septembrie 2002 i-au fost încredințate spre coordonare sectoarele Relații externe bisericești, Învățământ teologic și Biserica și societatea, pe care le-a condus cu competență.

Între 2009 și 2013 a îndeplinit funcția de secretar al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

De asemenea, a fost membru al Conferinței Panortodoxe Presinodale și al Comisiei Interortodoxe pentru pregătirea Sfântului și Marelui Sinod Panortodox (2008–2012).

În perioada 20–27 septembrie 2010 a reprezentat Biserica Ortodoxă Română, împreună cu Arhid. prof. dr. Ioan Ică jr., la cea de-a XII-a Sesiune plenară a Comisiei Mixte de Dialog Teologic Catolic-Ortodox.

La 28 februarie 2013, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales Arhiepiscop al Buzăului și Vrancei.

Ceremonia de întronizare a avut loc la 10 martie 2013, în Catedrala Arhiepiscopală din Buzău, fiind prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.

Foto credit: Basilica.ro