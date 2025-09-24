Arhiepiscopul Ciprian la hramul Mănăstirii Brazi: Sfinții ne sunt ajutători și cei mai apropiați prieteni ai noștri

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Brazi, luni, cu ocazia zilei de pomenire a Sfântului Mucenic Teodosie.

Cu această ocazie, IPS Ciprian a evocat viața și personalitatea Sfântului Sfințit Mucenic Teodosie, Mitropolitul Moldovei, arătând că acesta a făcut ascultare.

„Deși nu și-a dorit să ajungă mitropolit, Sfântul Teodosie a făcut ascultare, pentru că țara avea nevoie de un îndrumător spiritual la cel mai înalt nivel”, a explicat Înaltpreasfinția Sa.

Sfinții, prietenii noștri

Ierarhul a îndemnat la urmarea exemplului sfinților, între care și Sfântul Mucenic Teodosie de la Brazi.

„Vremurile pe care le parcurgem par a fi din ce în ce mai apăsătoare, însă sfinții ne sunt ajutători și cei mai apropiați prieteni ai noștri, care ne încurajează să mergem mai departe și să rămânem uniți în dreapta credință”, a adăugat Arhiepiscopul Ciprian.

În continuare, maica stareță Eusebia Tașcă i-a mulțumit ierarhului pentru binecuvântarea oferită cu ocazia hramului: „Cuvintele noastre sunt sărace pentru a exprima cât de mare este recunoștința pentru slujirea de astăzi și pentru toată purtarea de grijă pe care o arătați față de bunul mers duhovnicesc și gospodăresc al mănăstirii noastre”.

Foto credit: Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei