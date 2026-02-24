Arhiepiscopul Casian: Canonul cel Mare este deschiderea căii pe care Dumnezeu ne cheamă

„Canonul cel Mare este deschiderea căii pe care Dumnezeu, prin Sfântul Andrei Criteanul, ne cheamă”, a subliniat luni Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat slujba Pavecerniței Mari la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Andrei și Sfântul Nicolae” din Galați.

Unitatea trupului și a sufletului

Înaltpreasfințitul Părinte Casian a evidențiat că imnul Sfântului Andrei Criteanul este chemarea lui Dumnezeu la pocăință și transformare, prin dialogul dintre suflet și trup, pentru a porni pe calea învierii duhovnicești și a vindecării.

„Așa cum spune una dintre cele 250 de strofe ale imnului vindecării sufletești și trupești, calea aceasta este înviere: Vino, suflete, împreună cu trupul tău, de te mărturisește și te schimbă”, a transmis Arhiepiscopul Dunării de Jos pentru Trinitas TV.

„Este un dialog în patru stări, în care Dumnezeu așază la masa rugăciunii mai multe prezențe laolaltă. Sufletul și trupul convorbesc în duhul Sfintei Scripturi, pentru ca trupul să se însuflețească prin post și rugăciune, să se înzdrăvenească și să treacă dincolo de neputințe. Căci trupul este o slugă bună, dar un stăpân rău atunci când subjugă sufletul”.

Slujba Canonului Sfântului Andrei Criteanul va continua la Catedrala Arhiepiscopală din Galați și în următoarele trei zile, începând cu ora 18:00.

