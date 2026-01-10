Ceas de vremelnică despărțire: Arhiepiscopul Calinic îndeamnă la rugăciune pentru sufletul copilului Matei Cozma

„La ceas de vremelnică despărțire, ne rugăm Mult-Milostivului Dumnezeu ca, pentru rugăciunile lui Matei, plecat printre îngeri, să ridice din patul suferinței pe cei răniți în tragicul accident și să îi întărească în purtarea acestei cruci pe părinții, frățiorii și surioarele lui Matei, pe bunicii și pe părinții spirituali, și pe toți cei dragi ai lui”, a transmis Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților sâmbătă, la înmormântarea lui Matei, fiul pr. Ioan Cozma din Vatra Dornei.

„Să ne plecăm genunchii în fața voii lui Dumnezeu pentru suflețelul curat și neprihănit al lui Matei, ce a pornit pe drumul spre Împărăția cerurilor, mulțumindu-I pentru că ni l-a dăruit, chiar și pentru o vreme, pe acest copil minunat, binecuvântându-i și călăuzindu-i pașii pentru a fi, prin blândețea și bunătatea sa, o lecție pentru cei ce l-au avut în preajmă.”

„Adresez cuvânt de compasiune și de mângâiere părintelui Ioan, doamnei preotese Diana, lui Iustin, Miriam, Xenia, Alexie și Filofteia, odată cu exprimarea regretului de a fi pierdut pe una dintre cele mai dragi persoane sufletelor lor”, a mai transmis chiriarhul eparhiei.

Chip blând și suflet ales

Matei Cozma, în vârstă de 14 ani, s-a mutat la cele veșnice în ziua de Bobotează, când mașina în care se afla cu mama și frații lui a derapat din cauza poleiului și a căzut în râul Bistrița.

„Matei, copilul cu chip blând și suflet ales, a plecat din această viață în lumea de Dincolo într-o zi cu o mare însemnătate: Botezul Domnului”, a mai transmis părintele arhiepiscop.

„Astăzi trupul lui este coborât în măruntaiele pământului de sub streașina Mănăstirii Buciumeni, precum s-a ascuns odinioară Lizuca în scorbura teiului ce străjuiește intrarea, iar sufletul lui va asculta dintru cele înalte corul maicilor dând răspunsurile la Liturghia zilnică și celelalte slujbe pe care le-a îndrăgit atât de mult.”

Fiecare copil, o lumină din lumea îngerilor

Înmormântarea a avut loc la Mănăstirea „Sf. Gheorghe” din Buciumeni, județul Suceava, în zona Fălticenilor.

„Copilăria lui Hristos, Fiul Întrupat al Tatălui ceresc, se prelungește în familie sub chipul nevinovăției copilului, iar la pieptul lui Iisus se odihnește pururea fiecare copil, precum cel purtat în brațe de Mântuitorul, asemănat cu Împărăția cerurilor”, a afirmat Părintele Arhiepiscop Calinic în mesajul său.

„Fiecare copil este o reflexie a iubirii Treimice, o frântură de rai, o lumină din lumea îngerilor, o măsură a iubirii părinților, pe care Dumnezeu o continuă, o intensifică, o întrupează și o înveșnicește.”

Ceilalți pasageri ai mașinii implicate în tragicul accident se află în stare gravă la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava.

Protoieriile din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților au donat deja 50.000 de lei pentru tratamentele costisitoare și îndelungate necesare, iar în toate parohiile are loc o colectă în acest scop.

Donează

Cont RON: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014

Cont EURO: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110

Beneficiar: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Mențiune obligatorie: COZMA

Telefon informații: 0756 617 617

Vezi și:

Sursa foto: Facebook / Părintele Vasile Ioana