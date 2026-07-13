Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului îndeamnă bolnavii să ceară rugăciunile celor din jur

Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului i-a îndemnat duminică pe credincioși să se roage pentru cei bolnavi și pe cei bolnavi să ceară rugăciunile celor din jur.

Învățătura a fost rostită în cadrul Sfintei Liturghii pe care ierarhul a oficiat-o la Noua Catedrală Arhiepiscopală din Curtea de Argeș. La slujbă au participat credincioși din eparhie și pelerini, care au ascultat Evanghelia Vindecării slăbănogului din Capernaum.

„Dacă avem credință ca slăbănogul de azi și avem câțiva apropiați care sunt credincioși, am rezolvat problema. Ați văzut aici că la Iisus au venit inșii cu bolnavul și a văzut credința lor. Nu a văzut credința bolnavului”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Calinic în cuvântul de învățătură.

„Cei care sunt cu noi, dacă ei cred în Dumnezeu și în vindecarea ta și fac rugăciune, e bine, nu ești singur.”

„Nici nu s a rugat slăbănogul deloc. S-au rugat alții pentru el. De aceea trebuie să solicităm rugăciunile celor care sunt sănătoși pentru cei bolnavi. Și minunea este că omul bolnav, chiar dacă el crede mai puțin, se vindecă prin rugăciunile celor care se roagă pentru dânsul”, a explicat părintele arhiepiscop.

Noua Catedrală Arhiepiscopală din Curtea de Argeș este pusă sub ocrotirea Sf. Mc. Filoteea și a Sf. Arh. Mihail și Gavriil. În urma parteneriatului încheiat în 10 mai 2009 cu Casa Regală a României, sfântul lăcaș a fost desemnat ca Necropolă Regală.

Foto credit: Cristian Gheorghe