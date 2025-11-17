Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului împlinește 40 de ani de arhierie

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, împlinește luni patru decenii de arhierie.

S-a născut în 6 iunie 1944 la Cracăul Negru, comuna Crăcăuani, județul Neamț.

A studiat la Seminarul Teologic al Mănăstirii Neamţ (1959-1964) și la Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu (1964-1968), absolvind cu lucrarea de licență: Lupta profeților împotriva formalismului scrisă sub îndrumarea Pr. Prof. dr. Nicolae Neaga.

În 6 septembrie 1964 a fost hirotonit diacon celib, apoi preot, la 8 septembrie 1964. A slujit ca preot în Parohiile Tioltiur şi Inău din Transilvania (1964-1971).

A fost tuns în monahism la Mănăstirea Căldăruşani din județul Ilfov în decembrie 1971, primind numele Calinic. A îndeplinit ascultările de muzeograf şi secretar al mănăstirii de metanie (1972-1974), apoi a fost transferat la Mănăstirea Cernica, județul Ilfov (1974-1977).

A fost stareţul Mănăstirii Sinaia (1977-1981), apoi al Mănăstirii Cernica (1981-1985).

În 30 septembrie 1985 a fost ales arhiereu-vicar al Episcopiei Râmnicului şi Argeşului, cu titlul Argeşeanul şi cu reşedinţa la Mănăstirea Curtea de Argeş. În această demnitate a fost hirotonit şi instalat în 17 noiembrie 1985.

În 12 februarie 1990, Sfântul Sinod a decis reînfiinţarea Episcopiei Argeşului, cu jurisdicţie peste judeţele Argeş şi Teleorman. Ca locţiitor de episcop, în 4 aprilie 1990, a fost numit arhiereul vicar Calinic Argatu Argeşeanul.

Ierarhul a fost apoi ales episcop eparhiot în 27 septembrie 1990 şi înscăunat în 18 noiembrie 1990.

În 2009, prin ridicarea Episcopiei Argeșului și Muscelului la rangul de Arhiepiscopie, a devenit arhiepiscop.

