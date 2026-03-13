Arhiepiscopul Romanului și Bacăului l-a pomenit pe primul protopop de Sascut la 7 ani de la mutarea la Domnul

Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului s-a rugat joi, la biserica parohiei băcăuane Păncești, pentru odihna sufletului fostului protopop de Sascut, Părintele Ioan Negoiță, de la a cărui mutare la Domnul s-au împlinit șapte ani.

Ziua a debutat cu Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfințite, oficiată de un sobor condus de părintele Alexandru Grigoraș, actualul protopop de Sascut.

Ulterior, pentru slujba Parastasului, s-au alăturat soborului Părintele Arhiepiscop Ioachim, arhim. Pimen Costea, vicar eparhial, și preotul Eugen Ciuche, protopop de Bacău. Au fost înălțate rugăciuni și pentru alt slujitor al parohiei mutat la cele veșnice, părintele Ovidiu-Ionuț Cerbu.

În cuvântul de mângâiere adresat familiei și enoriașilor, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a evocat personalitatea și slujirea celor doi clerici.

Moartea ca Paște

„Cei doi preoți ai dumneavoastră au făcut multe și mult vor fi răsplătiți!” a spus ierarhul.

„S-au străduit să șlefuiască chipul, icoana lui Hristos din ei, ca aceasta să strălucească în Lumina cea adevărată, să transpară Chipul lui Dumnezeu prin ei și să Se arate frumusețea lui Hristos care predomină tuturor frumuseților lumii și cele pe care le înregistrăm noi cu ochii noștri trupești sau cu ochii de gând și gândul are putere să treacă în transcendent, loc în care nu putem trece trupește.”

„Plecarea fiecăruia din această lume este o trecere, un Paște, de aceea, pentru noi, moartea nu este atât de urâtă, ci ne dă o speranță, pentru faptul că deschide o altă perspectivă spre o altă viață, care este deosebită de lumea aceasta”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim.

Părintele arhiepiscop a amintit că ultimele cuvinte ale Mântuitorului au fost: Rămâneți întru iubirea Mea!, comuniune de iubire exprimată prin rugăciunile oficiate pentru sufletele celor mutați din această viață.

Comuniune în rugăciune

Părintele protopop Alexandru Grigoraș a mulțumit ierarhului pentru prezență, precum și tuturor celor care păstrează vie amintirea celor doi preoți.

„Ne aflăm astăzi la un moment de comemorare și prăznuire a celui ce a fost și rămâne ctitorul și întâiul protopop al Protopopiatului Sascut, întâiul între preoți, părintele Ioan Negoită, care la îndemnul și cu binecuvântarea Înaltpreasfinției Voastre a pus bazele lucrării noastre pe care o desfășurăm și astăzi aici în protopopiatul de sud al eparhiei noastre”, a spus părintele Alexandru Grigoraș.

„Înaltpreasfinția Voastră, vă mulțumim pentru că ne-ați acordat astăzi șansa de a ne întâlni din nou, preoții și credincioșii Protopopiatului Sascut pentru a ne aminti atât prin rugăciune, dar și prin aducere aminte de faptele acestora, de viețuirea lor cea plăcută lui Dumnezeu, de dragostea lor pentru slujbele Bisericii și pentru enoriașii care timp de trei decenii unul și două decenii celălalt, i-au slujit aici cu multă dragoste.”

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Teodosie Atanasiu” al Protopopiatului Sascut.

Părintele protopop Ioan Negoiță a trecut la cele veșnice în prima săptămână a Sfântului și Marelui Post din anul 2019, după o îndelungată suferință. A slujit comunitatea timp de 34 de ani, din care nouă ca protopop, fiind primul protopop de Sascut și cel care a înființat protoieria, la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului