Arhiepiscopul Atanasie: Fără împăcarea cu aproapele, orice nevoință rămâne exterioară

„Fără împăcarea cu aproapele, fără lepădarea de mândrie și de împietrirea inimii, orice nevoință rămâne exterioară”, a subliniat duminică Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia „Duminica Sfântului Apostol Toma” – Dartford și Gravesend, în apropriere de Londra. În tâlcuirea Evangheliei Duminicii Izgonirii lui Adam din Rai, Arhiepiscopul Atanasie a evidențiat dorul omului după comuniunea pierdută.

„Izgonirea lui Adam ne amintește cât de ușor se pierde comuniunea, iar iertarea ne arată cât de aproape este întoarcerea”.

Despre începutul perioadei de asceză, Înaltpreasfinția Sa a spus că „postul nu este doar înfrânare de la hrană, ci și înfrânare de la judecată, de la răutate, de la cuvântul care rănește. Este o chemare la simplitate, la curăția inimii și la redescoperirea prezenței lui Dumnezeu în viața noastră”.

”Cel care oferă iertare se aseamănă lui Dumnezeu, căci aduce înviere în sufletul celui iertat. Îl învie pe aproapele său din angoasa deznădejdii! Hristos a venit pe pământ înainte de toate, ca să-i ierte pe toți care caută mântuirea”!

„Această iertare poate vindeca toate durerile de zi cu zi ce par de nedepășit. Cel ce înțelege taina iertării, înțelege că Domnul a venit să șteargă păcatul acestei lumi tocmai prin iertare”, a adăugat arhiepiscopul.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a citit rugăciunea pentru începutul Postului Mare, încredințând întreaga comunitate milei și ocrotirii lui Dumnezeu.

