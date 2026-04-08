Arhiepiscopul Atanasie, la Denia din Miercurea Mare: Lacrimile pocăinței sunt începutul restaurării omului

„Lacrimile pocăinței sunt începutul restaurării firii omenești”, a subliniat Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord la Denia din Miercurea Mare săvârșită în Parohia „Sf. Cuv. Ioan Casian și Sf. Ier. Ioan Maximovici” din Oxford.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat importanța acestei zile în Săptămâna Pătimirilor: „Biserica descoperă lucrarea tainică a libertății omului în fața iubirii dumnezeiești. Apropierea de Hristos nu anulează libertatea omului, ci o descoperă în adevărata ei măsură: aceea de a răspunde iubirii lui Dumnezeu”.

„Inima omenească se arată ca loc al întâlnirii dintre har și libertate, unde se naște fie deschiderea către viață, fie închiderea în sine”, a spus arhiepiscopul.

Începutul unei vieți noi

IPS Atanasie a evidențiat contrastul acestei zile: „Inima care se deschide prin pocăință și se lasă luminată de har și inima care rămâne închisă, pierzând treptat simțirea prezenței lui Dumnezeu”.

„Pocăința devine astfel nu doar regret pentru trecut, ci început al unei vieți noi, în care omul redescoperă comuniunea și bucuria întâlnirii cu Hristos”.

Referindu-se la gestul femeii păcătoase, Arhiepiscopul Atanasie a explicat: „O inimă care a descoperit pe Dumnezeu nu mai calculează, nu mai măsoară, ci se dăruiește în întregime. Mirul devine astfel chipul unei iubiri care unește cerul și pământul”.

Drama îndepărtării de Dumnezeu

Înaltpreasfinția Sa a vorbit și despre drama îndepărtării de Dumnezeu, care „începe în adâncul inimii, acolo unde iubirea se răcește și unde omul încetează să mai trăiască în comuniune”.

„Mirul femeii și arginții lui Iuda devin două simboluri ale libertății omului: darul iubirii și prețul trădării. Fiecare om este chemat să-și descopere propria inimă și să aleagă calea întoarcerii către Dumnezeu”.

În încheiere, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord a arătat că „pocăința devine astfel începutul bucuriei pascale, iar lacrimile se prefac în lumină, deschizând inima către întâlnirea cu Hristos Cel răstignit și înviat”.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord